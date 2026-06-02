Гид по трендам Milo Group

Клетка да полоска

Мода отошла от стерильности и идеальных образов в пользу живых, характерных и «неидеальных» луков. Клетка отлично подходит для этого, так как может быть жесткой и мягкой, строгой и деликатной, яркой или приглушенной. Принт подстроится под настроение и сделает образ максимально выразительным.

Полоска снова оказалась в главных трендах сезона. На этот раз она более выразительная и заметная, и даже очень широкая, контрастная. Главный козырь – полоска любит тотал-образы, сеты и комплекты, вытягивает силуэт и создает динамику. Незамеченным не будет никто!