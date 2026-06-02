Гид по трендам Milo Group

На что обратить внимание, как выбрать новые образы, в какие айтемы инвестировать и получить удовольствие от шопинга? Собрали для вас главные тренды этого сезона по версии Milo Group.
Пижамный настрой
Самое время отправиться на «пижамную вечеринку» прямо на улицы города. Домашние рубашки, брюки и шорты станут идеальной униформой, а прохладный шелк в пижамную полоску – то, что нужно для непринужденного шика. В этом году пижамный стиль переживает новый виток популярности, а элегантные и расслабленные образы появились и в мужском гардеробе. Теперь это уже полноценный бэдкор (bedcore). Аутфит становится максимально утонченным и романтичным, а ткани – текстурными и «мятыми».
Бабушка связала
Вязаный трикотаж продолжает эволюционировать, сочетая комфорт, фактурность и выразительные дизайнерские решения. Тренд охватил как фасоны и силуэты, так и цветовые палитры, техники вязки и материалы. Не прячем фигуру и делаем ставку на прозрачность, подбираем нужные джинсы и шорты, и вот он – настоящий шик и релакс!
Мягкий ход
Разнообразие лоферов этим летом не знает границ: с кисточками и клепками, кожаные и замшевые, вечерние и массивные – они сделают образ в этом сезоне максимально трендовым. Сочетаем с кюлотами и джортсами, мини-шортами и джинсами.
Клетка да полоска
Мода отошла от стерильности и идеальных образов в пользу живых, характерных и «неидеальных» луков. Клетка отлично подходит для этого, так как может быть жесткой и мягкой, строгой и деликатной, яркой или приглушенной. Принт подстроится под настроение и сделает образ максимально выразительным.
Полоска снова оказалась в главных трендах сезона. На этот раз она более выразительная и заметная, и даже очень широкая, контрастная. Главный козырь – полоска любит тотал-образы, сеты и комплекты, вытягивает силуэт и создает динамику. Незамеченным не будет никто!
А что по сумкам?
«Расслабленные» сумки завоевали в этом сезоне особое внимание. Теперь они прямое продолжение стилизации, а порой и главный акцент в образе. Огромные вместительные тоуты и мягкие сумки-мешочки, вязаные и плетеные, из мятой кожи и яркой замши – выбирайте свою и смело добавляйте в гардероб.
Главные тренды сезоны 2026 представлены в бутиках Milo Group и на сайте milostore.ru
ул. Алексеевская, д. 10/16
LP Fashion Gallery, 1-й этаж
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Фото и текст: предоставлены Milo Group
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