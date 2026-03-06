Команда «Синего рыцаря»

Чокеры из специального дропа «Женщина на переднем плане / Front Woman» – наш маленький манифест: пусть каждый день будет смелость быть собой, говорить громко, выбирать по любви и носить то, что отражает именно вашу силу и красоту. Восемь двусторонних чокеров объединены темой женской солидарности: хромосомы как код идентичности, Ева как символ любопытства, всадница на коне как символ свободы. Медальон, выполненный из английского пыльно-розового полуфарфора по технологии деколь, подвешен на хлопковый шнур с плетением «зигзаг».