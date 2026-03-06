«Синий рыцарь» выпустил коллекцию красно-розовых чокеров для сильных и независимых.
Дроп-манифест приурочен к 8 Марта (который вообще-то про солидарность женщин в борьбе за женские права и эмансипацию) – одному из любимых праздников творческого объединения «Синий рыцарь» из Выксы.
Его основательница – художница и керамистка Катя Голотвина придумывает большинство изделий (ироничных и недвусмысленных, как, например, фарфоровый кукиш из новогодней коллекции «Сказ о дерзости и смелости»), которые потом вручную создает команда бренда.
Чокеры из специального дропа «Женщина на переднем плане / Front Woman» – наш маленький манифест: пусть каждый день будет смелость быть собой, говорить громко, выбирать по любви и носить то, что отражает именно вашу силу и красоту. Восемь двусторонних чокеров объединены темой женской солидарности: хромосомы как код идентичности, Ева как символ любопытства, всадница на коне как символ свободы. Медальон, выполненный из английского пыльно-розового полуфарфора по технологии деколь, подвешен на хлопковый шнур с плетением «зигзаг».
