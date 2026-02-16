Мерч дня: футболки с архдеталями Нижполиграфа

Автор лимитированной коллекции – дизайнер одежды Валерия Верховинская, владелица швейной фабрики I have factory, которая находится тут же, на Варварской, 32. На принтах – элементы интерьера и визуальные мелочи, напоминающие о характере здания с большой историей: старая лестница, окна, таблички, переключатели, крючки, стеклянные блоки.
Анастасия Смирнова
PR-менеджер «Парк мастеров „Нижполиграф“»
Нижполиграф – история целых поколений. Здесь легко потеряться и в пространстве, и во времени. У каждого фасада свой характер, у каждой лестницы – своя память, а у окон – собственная история. И всё вместе это формирует узнаваемый, живой облик места. Каждое изображение – это место, которое впитало в себя историю. Например, фото с крюком на двери, который за много десятков лет оставил глубокий след на стене. Изображение с табличками на двери – забавное, но показывает, сколько раз происходили изменения в жизни Нижполиграфа.
Под принтами – фраза «ничего страшного», которая, по мнению авторов, «идеально вписывается в концепцию Нижполиграфа». Также это название творческого проекта, собравшегося под его крышей, пространство и мастерская Анны Гольдбаум, где можно порисовать с натуры или попробовать себя в качестве «ню» модели (как мы когда-то!).
Эта фраза (со временем получила продолжение — «будет интересно») не случайно встречается в пространстве и очень точно его описывает: следы времени, старые элементы и странные детали складываются в неповторимую атмосферу. Получился мерч про место, где прошлое не скрывают, а превращают в часть живой и честной истории.
Приобрести футболки пока нельзя, но в будущем планируется общедоступный дроп, расширенная коллекция в стиле обновленного брендбука Нижполиграфа, который разработала команда ИРГСНО.
С 2015 года здание когда-то крупнейшей советской типографии стало работать как творческий кластер. Сейчас в Нижполиграфе более 15-ти резидентов: дизайнеры одежды и украшений, творческие и театральные группы. В 2023-м проект «Даль» и архитектурное бюро Plombir предложили концепцию реновации комплекса зданий в открытое общественное пространство: планировалось создать федеральный технопарк, амфитеатр и лекторий во дворе, открытую крышу с видом на Варварскую, гостиницу, зоны для ремесленных мастерских, спортивных студий, а также галерею креативных индустрий.
