Мерч дня: футболки с архдеталями Нижполиграфа

Приобрести футболки пока нельзя, но в будущем планируется общедоступный дроп, расширенная коллекция в стиле обновленного брендбука Нижполиграфа, который разработала команда ИРГСНО.

С 2015 года здание когда-то крупнейшей советской типографии стало работать как творческий кластер. Сейчас в Нижполиграфе более 15-ти резидентов: дизайнеры одежды и украшений, творческие и театральные группы. В 2023-м проект «Даль» и архитектурное бюро Plombir предложили концепцию реновации комплекса зданий в открытое общественное пространство: планировалось создать федеральный технопарк, амфитеатр и лекторий во дворе, открытую крышу с видом на Варварскую, гостиницу, зоны для ремесленных мастерских, спортивных студий, а также галерею креативных индустрий.