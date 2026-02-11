Нам всем это срочно нужно

Белоснежный арт-объект (13х6 см) стал одним из айтемов «Сказа о дерзости и смелости» (пополняется с 2024 года) – коллекции новогодних игрушек и предметов о внутренней силе и решимости быть собой:

Команда «Синего рыцаря»: «Все изделия сделаны из фарфора, каждая форма – персонаж сказа, балансирующий между риском и чудом. Это не просто изделия, а талисманы для тех, кто выбирает движение вперед и свободу. Фига сделана из английского фарфора, вручную расписана золотом. Кукиш в восточно-славянской культуре был охранительным жестом. Чтобы защитить себя или ребенка от сглаза, следовало незаметно сложить фигу. В мире, где мы каждую минуту требуем от себя слишком многого, иногда просто хочется показать жизненным вызовам старый добрый кукиш. Придуман он, как и большинство изделий, которые делает «Синий рыцарь», основательницей проекта, художницей Катей Голотвиной».

У коллекции, кстати, есть и печатная версия – серия плакатов (А3, шелкография), в том числе и с изображением сказочной фиги.