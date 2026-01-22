«Мы решили сделать яркую, сложно-структурную книгу-арт-объект»

Листаем экспериментальное издание «Хохлома. Новый век» (с первым «генеалогическим древом хохломы»!)
300-страничный каталог – результат комплексного изучения хохломского промысла крупнейшими историками Москвы и Нижнего Новгорода.
Например, главу «Истоки хохломы» написал Сергей Сироткин – главный специалист Российского государственного архива древних актов, крупнейший знаток истории Заволжья, родом из Семенова. Также среди авторов – Юрий Белянкин, кандидат исторических наук, заведующий сектором изучения особо ценных фондов Российской государственной библиотеки, ведущий специалист по старорусской книжности и народному искусству, коллекционер древностей. Работа над увесистым томом (28Х25 см) заняла весь прошлый год, для его написания составители поговорили с множеством мастеров промысла, в том числе с главным художником фабрики «Хохломская роспись» в Семенове Еленой Галкиной, заслуженными художницами – Валентиной Дашковой, Нэлей Ушаковой и многими другими.
Андрей Карагодин
д-р истор. наук, профессор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, редактор-составитель книги «Хохлома. Новый век»
Мы показываем хохлому как народное искусство, которое всегда находилось в постоянном диалоге как со своими истоками, так и с современными трендами – от модерна и ар-деко XX века до дизайна нового миллениума. К примеру, в главе «Время творческих поисков» речь идет о том, как были связаны хохлома и художники из Абрамцево, хохлома и стиль модерн. Или о том, как на выставке в Париже 1925 года, которая дала название стилю ар-деко, подростки из художественной школы в Семенове получили за хохлому золотую и серебряную медали. Мы говорим и о работе с хохломой выдающегося художника советского авангарда Сергея Чехонина, и о громких новаторских выставках хохломичей в Москве в 1930-х, и о многом другом. Впервые было составлено генеалогическое древо хохломских мастеров: это позволяет проследить истоки и развитие промысла в его ключевых центрах. Ну и конечно, важна глава «Сверхновая хохлома» – о возрождении промысла в 2020-х: новых идеях, лицах, планах и перспективах.
Книга богата и визуально: в ней представлены изображения изделий промысла из разных эпох и произведения разных жанров искусства, исторические фотографии и современная репортажная съемка, инфографика и декоративные заставки.
Дмитрий Мордвинцев
профессор РГХПУ им. С.Г. Строганова, художественный руководитель студии ABCdesign
Книга задумывалась как новый формат коммуникации с читателем. Это в первую очередь коммуникация визуальная, а затем смысловая. Потому что в наше время, когда все на подсознательном уровне ощущают переизбыток информации, становится сложно погрузить зрителя в сложный и незнакомый контент. Поэтому мы решили сделать яркую, сложно-структурную книгу-арт-объект, где было очень важно правильно преподнести материал. Была придумана двухуровневая структура подачи информации. Первый уровень – исторический материал разбит на небольшие главы, что позволяет воспринимать его без особого труда. Второй – легкие и яркие тематические вставки, дополняющие смысловой контекст, показывающие и раскрывающие тему хохломы с необычного ракурса. Эстетически и технологически получилась экспериментальная современная книга.
Книгу можно найти в салонах бренда «Хохлома» в Нижнем Новгороде, в Москве, Плёсе, Ростове Великом, а также в интернет-магазине «Хохлома».
