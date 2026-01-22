«Мы решили сделать яркую, сложно-структурную книгу-арт-объект»

д-р истор. наук, профессор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, редактор-составитель книги «Хохлома. Новый век»

Мы показываем хохлому как народное искусство, которое всегда находилось в постоянном диалоге как со своими истоками, так и с современными трендами – от модерна и ар-деко XX века до дизайна нового миллениума. К примеру, в главе «Время творческих поисков» речь идет о том, как были связаны хохлома и художники из Абрамцево, хохлома и стиль модерн. Или о том, как на выставке в Париже 1925 года, которая дала название стилю ар-деко, подростки из художественной школы в Семенове получили за хохлому золотую и серебряную медали. Мы говорим и о работе с хохломой выдающегося художника советского авангарда Сергея Чехонина, и о громких новаторских выставках хохломичей в Москве в 1930-х, и о многом другом. Впервые было составлено генеалогическое древо хохломских мастеров: это позволяет проследить истоки и развитие промысла в его ключевых центрах. Ну и конечно, важна глава «Сверхновая хохлома» – о возрождении промысла в 2020-х: новых идеях, лицах, планах и перспективах.