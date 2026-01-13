Дроп дня: коллаборация Горьковского автозавода и «Родины»

основатель «Родины»

Хотелось собрать все лучшее вместе: машины, ставшие классикой, красивейший леттеринг от Саши, отработанные ткани и универсальные цвета. Наше главное вдохновение – машины, которые выпускал Горьковский автозавод, и его история в целом: он был построен в 1930-х на пустом месте, и спустя время вокруг него образовался целый город. Это большая часть истории Горького и Нижнего – хочется отдать дань уважения и еще раз насладиться красотой инженерной мысли: «Волга», «Чайка», «Победа» – легенды, которые, на наш взгляд, до сих выглядят по-настоящему круто и достойны того, чтобы их носили на одежде.