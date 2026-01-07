Нашли 10 айтемов от брендов из Нижнего, вдохновленных символом наступающего года
В студии Евгении Гольцевой проживает лошадка-матра «С другом», выполненная, как и другие скульптуры художницы, из липы; поверхность – рельефная, что достигается за счет оригинальной техники нанесения краски (приметили еще на нашей экскурсии по мастерской художницы). Керамистка Мария Жоглева создала несколько звонких коней-колокольчиков в пальто. Несъедобные, но очень праздничные конфеты с лошадками получились у Анастасии Барк, керамистки и хранительницы творческой мастерской «ТЕПЛО». Для их изготовления применяется литьё в гипсовую форму, поэтому они внутри полые и почти невесомые.
Анастасия Барк
керамистка
В дореволюционной России елочные украшения были съедобными! Развешанные на елке конфеты после праздника становились подарками для детворы – и как раз к этой доброй традиции я обратилась, делая свои керамические конфеты-игрушки. Это ограниченная серия с красными конями к году огненной лошади, и иллюстрация создавалась индивидуально для них. Конь вообще частый герой моих произведений, но здесь, работая с красным цветом, я думала также об известной картине Кузьмы Петрова-Водкина, где красный конь стал символом молодости, силы, здоровья. И глубокой традиции тоже – ведь художник вдохновлялся стилистикой русской иконы.
В стремительной лошадке на колёсиках от «Хохломы» воплощен дух русских сказок и искусная ручная работа мастеров знаменитой фабрики «Хохломская роспись» в Семенове: «образ коня – символ силы, мощи, удали, мудрости и богатства – все это можно пожелать в канун 2026 года». А сказочный конек-горбунок сам талисман Select Studio: он здесь на уютных свитерах, фарфоровых елочных игрушках и даже в виде подвески-оберега. В «народном» семпле обвесов из каталоге «Бохо Базаар» среди синиц, петушков и гроздей рябин отыскали алые броши-лошадки. Огненная сивка-бурка на черном шоппере, вышитая гладью и украшенная бисером создательницей бренда Евгенией Окто, как птица-феникс, призывает «мертвым камнем упасть от бессилия, чтобы вновь возродиться». Еще один скакун, на этот раз белоснежный со звездами, один из главных героев «Сказки о дерзости и смелости» – так называется серия фарфоровых елочных игрушек от нижегородско-выксунского бренда «Синий Рыцарь». У веселых гарцующих красных с золотом лошадок художницы и участницы «Артели Нижегородскихъ кукольниковъ» Анастасии Сероглазовой не только эстетическое, но и вполне практическое назначение.
Анастасия Сероглазова
художница
Игрушки изготовлены из дерева и покрыты акриловыми красками с ручной росписью золотом. Это и елочная игрушка, и просто милая вещица на полку, ведь лошадки могут стоять и самостоятельно. Я намеренно сделала их схематичными, создав акцент на золотом плюмаже, гриве и копытах – этакому оммажу цирковым лошадкам, – и могу сказать, что они пользуются большой популярностью на новогодних маркетах нашего города. Особенно те, что выполнены в красном цвете, ведь каждый старается «задобрить» Огненную лошадь, повесив ее изображение на елку.
Разумеется, в нашем коньклаве нашлось место и знаменитым «Коникам Ивасенко» (название ТГ-канала фотографа, художника и деревянных дел мастера Александра Ивасенко). Его скакуны бывают, например, крылатыми, со всадниками, а недавно автор демонстрировал целый табун огненно-красных.
