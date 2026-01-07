В стремительной лошадке на колёсиках от «Хохломы» воплощен дух русских сказок и искусная ручная работа мастеров знаменитой фабрики «Хохломская роспись» в Семенове: «образ коня – символ силы, мощи, удали, мудрости и богатства – все это можно пожелать в канун 2026 года». А сказочный конек-горбунок сам талисман Select Studio: он здесь на уютных свитерах, фарфоровых елочных игрушках и даже в виде подвески-оберега. В «народном» семпле обвесов из каталоге «Бохо Базаар» среди синиц, петушков и гроздей рябин отыскали алые броши-лошадки. Огненная сивка-бурка на черном шоппере, вышитая гладью и украшенная бисером создательницей бренда Евгенией Окто, как птица-феникс, призывает «мертвым камнем упасть от бессилия, чтобы вновь возродиться». Еще один скакун, на этот раз белоснежный со звездами, один из главных героев «Сказки о дерзости и смелости» – так называется серия фарфоровых елочных игрушек от нижегородско-выксунского бренда «Синий Рыцарь». У веселых гарцующих красных с золотом лошадок художницы и участницы «Артели Нижегородскихъ кукольниковъ» Анастасии Сероглазовой не только эстетическое, но и вполне практическое назначение.