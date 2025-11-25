ITEM «НН.Собака.ru» возвращается: в декабре открываем второй модный поп-ап в Доме моделей

«Тут все совпало: классная площадка, интерес брендов, плюс гости спрашивали про продолжение», — делится первыми подробностями о предновогоднем камбэке мультибрендового концепт-стора соорганизатор и бренд-директор проекта Анна Боброва. Команды «НН.Собака.ru» и Russian.Fashion night вновь собирают топовые федеральные (в этот раз акцент на них!) и локальные марки в одном пространстве.
С 8 по 18 декабря встречаемся в здании на Зеленском съезде с большой фэшн-историей. В 19 веке тут располагался доходный дом с лавками модного товара, а в советское время Горьковский Дом моделей (и ателье №1) вблизи «элиты швейной промышленности» на Рождественской, где создавали фасоны (стартовали сразу с двухсот вариантов в год!) для трех десятков швейных фабрик страны.
Анна Боброва
соорганизатор и бренд-директор
Первый проект – это своего рода эксперимент, получится или нет. Мы и дизайнеры остались довольны результатом – в октябре дверь не закрывалась, гости шли с самого утра до вечера. Хочется верить, что дальше – больше. В декабре и проверим – первый успех был везением или закономерностью.
В программе второго поп-апа — индивидуальный подбор аутфитов (спойлер: скоро узнаем имена первых дизайнеров!) и новогодних подарков, лекторий, диджей-сеты и вечеринки от нашей редакции, а еще фэшн-спешелы от алко-ботаников TRAVNIK. А пока вспоминаем, как открывали дебютный ITEM (IANIS CHAMALIDY, ARLIGENT, CIMER!) в пространстве FUTURO.
Когда: с 8 по 18 декабря
Где: Зеленский съезд, 8
16+
