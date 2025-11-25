ITEM «НН.Собака.ru» возвращается: в декабре открываем второй модный поп-ап в Доме моделей

В программе второго поп-апа — индивидуальный подбор аутфитов (спойлер: скоро узнаем имена первых дизайнеров!) и новогодних подарков, лекторий, диджей-сеты и вечеринки от нашей редакции, а еще фэшн-спешелы от алко-ботаников TRAVNIK. А пока вспоминаем, как открывали дебютный ITEM (IANIS CHAMALIDY, ARLIGENT, CIMER!) в пространстве FUTURO.

Когда: с 8 по 18 декабря

Где: Зеленский съезд, 8

16+