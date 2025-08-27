Сверхъестественный отбор: топ винтажек Нижнего с архивным люксом, локальными редкостями и апсайклом

Управляющий

«Винтажчная» — магазин, который собирает одежду со всего света, но с особой любовью к двум школам: американской (Levi’s, Carhartt, Ralph Lauren, Hilfiger и Lacoste) и британской (Harris Tweed, Aquascutum, Burberry, Hard Rock и Harley-Davidson). Мы привозим вещи 1950-х — 2000-х годов. Тогда силуэты создавались не на сезон, а на десятилетия, и каждое решение в крое было продиктовано функциональностью, а не трендами.

Мы — приверженцы канонов, которые стоит знать и уважать. И в какой-то момент поняли: чтобы рассказать об этом, нужен человек, который сможет стать проводником в этот мир — и для зумеров, и для их родителей. Так в команде появился господин барон.

Он родился и вырос в Ленинграде, окончил специализированную английскую школу, работал поваром на рыболовецких судах и круизных лайнерах Royal Caribbean и Carnival. Его биография как приключенческий роман: дальние рейсы, полгода в море, а летом — подработка гидом в Петербурге. Он видел мир и людей, которые умели красиво жить и красиво одеваться. В конце 1980-х он купил свои первые Levi’s 501 в первом магазине бренда в Ленинграде — и с тех пор знает цену настоящим вещам.

Сегодня он — лицо «Винтажчной» в нашем блоге, где мы рассказываем истории вещей и культурных кодов, которые они несут.