Сверхъестественный отбор: топ винтажек Нижнего с архивным люксом, локальными редкостями и апсайклом

Из что-то около трех десятков предложенных нам картой секондов выделили самых осознанных, эксклюзивных и избирательных. У нас тут с бутиком раритетных Chanel и Hermès соседствуют эксперты по американскому мидл-классу в виде Carhartt и Levi’s, концепция stylist's choice процветает в разных проектах, а в селекции не только кутюрный кашемир да шелк с дисконтом до минус 50%, но и коллекционные вещицы из стоков нижегородских марок.
Никита Рогованов
Управляющий
«Винтажчная» — магазин, который собирает одежду со всего света, но с особой любовью к двум школам: американской (Levi’s, Carhartt, Ralph Lauren, Hilfiger и Lacoste) и британской (Harris Tweed, Aquascutum, Burberry, Hard Rock и Harley-Davidson). Мы привозим вещи 1950-х — 2000-х годов. Тогда силуэты создавались не на сезон, а на десятилетия, и каждое решение в крое было продиктовано функциональностью, а не трендами.
Мы — приверженцы канонов, которые стоит знать и уважать. И в какой-то момент поняли: чтобы рассказать об этом, нужен человек, который сможет стать проводником в этот мир — и для зумеров, и для их родителей. Так в команде появился господин барон.
Он родился и вырос в Ленинграде, окончил специализированную английскую школу, работал поваром на рыболовецких судах и круизных лайнерах Royal Caribbean и Carnival. Его биография как приключенческий роман: дальние рейсы, полгода в море, а летом — подработка гидом в Петербурге. Он видел мир и людей, которые умели красиво жить и красиво одеваться. В конце 1980-х он купил свои первые Levi’s 501 в первом магазине бренда в Ленинграде — и с тех пор знает цену настоящим вещам.
Сегодня он — лицо «Винтажчной» в нашем блоге, где мы рассказываем истории вещей и культурных кодов, которые они несут.
Вера и Юля
Хозяйки пространства
«Сандали тёти Вали» – ресейл-проект, созданный двумя сестрами 7 лет назад. Мы специализируемся на вещах масс-маркет и мидл-сегмента – они популярны не только у нижегородцев, но и у покупателей со всей страны. Постоянные клиенты знают и разделяют наши ценности, активно поддерживают наши экологические миссии и приходят со своими сумками и авоськами вместо пакетов. А еще мы dog-friendly!
Отдельно хочу отметить, что в «Сандалях» есть благотворительный рейл: деньги от продажи с него каждое первое число отправляются нуждающимся.
Ольга Мышаева
Хозяйка пространства
Три года назад проект основали стилисты, которые осознали, что после ревизии гардеробов у клиентов остается много хороших вещей, качественных, но не подходящих, например, по размеру или цвету.
Мы представляем модные вещи из масс-маркета и стоков нижегородских брендов. Наши стилисты отбирают вещи и помогают собрать образ гостям пространства. А я провожу лекции, курсы и мастер-классы по стилю (и повышаю уровень эстетического интеллекта наших горожанок).
Екатерина Авдеева
Основатель проекта
Нашему проекту уже больше пяти лет. У нас можно найти селективный винтаж (в том числе редкие архивные позиции знаменитых брендов, и качественный масс-маркет из шелка, кожи и кашемира), антиквариат ручной работы и апсайкл-коллекции (деконструированные пиджаки и костюмы), которые мы постоянно обновляем.
«НечегоНадеть» — это про любовь к себе и миру; про размышление через одежду.
Любовь
Основатель проекта
Я давно люблю винтаж и вещи с историей, и в очередной поездке в Петербург, гуляя по многочисленным секондам и ресейлам, мне пришла идея сделать проект в своем родном городе. И вот уже в декабре нам будет пять лет.
Принцип селекции на самом деле прост — мы отбираем вещи (в отличном состоянии и даже новые) в наш проект как для себя. Все больше мужчин интересуется ресейлом, и это нас очень радует; мы стараемся расширять и мужской ассортимент.
Очень хочется масштабироваться, открыть второй магазин с винтажной мебелью и предметами интерьера. И не переставать популяризировать тему ресейла и комиссионок.
За вещами с историей, доступными лотами брендов и локальных дизайнеров приходят абсолютно разные люди — от 15 до 85 лет. Обожаем всех наших покупателей.
Ксения Баздерова
Основатель проекта
Проект был создан фотографом, графическим дизайнером и большим любителем винтажа Ксенией Баздеровой в мае 2023 года. Название – в честь бабушки основательницы – Галины.
«Галочка» открылась впервые в усадьбе Лелькова. После поменяла три локации и сейчас обосновалась в «Заповедных кварталах», на втором этаже усадьбы Гусевых на Славянской. Изначально проект задумывался как небольшая лавочка с винтажными сорочками и посудкой, но со временем трансформировался в концепт-стор с сокровищами ручной работы только локальных дизайнеров. Например, свечи ручной работы (только из соевого экологичного воска), корсеты, корсажи и корсетные пояса, манишки, апсайкл и пэчворк-рубашки, театральные сумочки с вышивкой, столовый текстиль, салфетки, дорожки и плейсматы (тоже ручной работы).
Если говорить про миссию, то мы наверное больше про эстетичную, осознанную и экологичную культуру бытия, уход от «синдрома отложенной жизни» и поддержку локальных дизайнеров.
Лиза Погодина
Сооснователь проекта и стилист
Cectpa_cectpa – это онлайн-проект, созданный двумя сестрами Лизой и Сашей и вдохновленный путешествиями и модой 1990-х и 2000-х. Основа ассортимента – винтажные и секонд-хенд вещи, отобранные нами со всего мира: Тбилиси, Берлин, Стамбул, Будапешт, Барселона.
Нам нравится находить сокровища уже из готовых вещей и давать им вторую жизнь, а не создавать что-то новое. Со времен работы стилистом я ищу интересные модели на съемки и для себя. Для нас не имеют значения бренды, самое главное сама вещь, ее фасон и качество. У нас бывает и эксклюзивный винтаж и качественный масс-маркет. Сейчас хочется двигаться в сторону апсайкла, чтобы сделать вещи еще более уникальными.
Наш сегмент напрямую связан с проблемами экологии. Хочется верить, что мы хотя бы немного прививаем людям идеи осознанного потребления.
Елена Серкина
Основатель проекта
Мы позиционируем себя как люксовый ресейл, который вдохновляет. Я создала бутик в 2015 году, чтобы объединить две идеи: разумное потребление и возможность приобрести культовые вещи с умопомрачительными скидками.
У нас представлено много мировых люксовых брендов. Мы любим редкие находки: например, лимитированные сумки Chanel, свитера Dior (которые уже не найти в бутиках), украшения Hermès с историей. Каждая вещь проходит строгую проверку на подлинность, в том числе с использованием профессионального оборудования Entrupy и нашим многолетним опытом в люксовом ресейле.
Фото: соц. сети героев и проектов
