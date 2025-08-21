Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Командный выход: 5 модных луков для родителей в День знаний

Чем вдохновляться, собираясь на главное светское событие осени – День знаний (будем честны, он давно им стал)? Модными аутфитами в стиле преппи или консервативной классикой? Расслабляемся – по крайней мере с решением этой задачи: стилист «НН.Собака.ru» Яна Аверьянова и ТРК «Фантастика» уже составили пять вариантов семейных образов для безупречного выхода.

Нескучная классика

Ключ к успеху здесь – в диалоге фактур и силуэтов. Для нее – трикотажное платье с асимметричным кроем, туфли и сумка-багет – в лаковой коже. Для него – костюмные брюки из шерсти мериноса в сочетании с расслабленным верхом и кожаными дерби. И не забываем про аксессуары с благородными золотыми вкраплениями – важный штрих, создающий тот самый эффект единства, но более тонкий, чем прямой фэмили-лук.

Браслет EKONIKA PREMIUM

Дерби BOGGI MILANO

Оправа Chopard, Оптика Кронос

Поло-лонгслив BOGGI MILANO

Ремень HENDERSON

Серьги EKONIKA PREMIUM

Сумка-багет EKONIKA PREMIUM

Узкий ремень EKONIKA PREMIUM

Брюки HENDERSON

Колье EKONIKA PREMIUM

Трикотажное платье EMKA

Туфли EKONIKA PREMIUM

Стрит глэм

Добавим дерзости, но уравновесим нейтральной цветовой гаммой. Джинсы с дестрой-эффектом и рубашка из хлопка в белом, лаконичные шпильки и мягкая сумка из натуральной замши – образ мамы оценят девочки-одноклассницы. Толстовка из хлопкового интерлока, брюки-карго зауженного кроя и комфортные кроссовки из премиальной кожи – для папы.

Брюки Lacoste

Джинсы BRUSNIKA

Кроссовки BOGGI MILANO

Куртка BRUSNIKA

Мужской свитер Lacoste

Очки Balenciaga, Оптика Кронос

Ремень LIME

Рубашка LIME

Слингбэки PORTAL, ЭКОНИКА

Солнцезащитные очки Movitra TECTUM Оптика Кронос

Сумка LIME

Футболка Lacoste

Колорблок

Наступающая осень делает ставку на эмоциональные, сложные оттенки: горький шоколад, приглушенный хаки, глубокий красный и охра. Цвета работают как в монохромных тотал-луках, так и в смелых комбинациях друг с другом, создавая образы с характером. Не стесняемся броских аксессуаров – добавляем длинные перчатки, галстуки и объемные сумки.

Брюки LICHI

Водолазка KANZLER

Джинсовые брюки HENDERSON

Женский палантин EKONIKA PREMIUM

Кожаные перчатки LICHI

Куртка, Снежная Королева

Полуботинки OFFICINE CREATIVE, RENDEZ-VOUS

Серьги LOVE REPUBLIC

Сумка с ручками DIVA`S BAG, RENDEZ-VOUS

Топ-бандо LOVE REPUBLIC

Куртка LIME

Ремень Diesel, RENDEZ-VOUS

Строгий офис

Кодекс элегантности и дисциплины: четкий и структурированный силуэт, натуральные ткани, которые хорошо держат форму, яркие акценты минимальны и дозированы. Выбираем ахроматические цвета – от серого до угольно-черного, сочетаем с классическим белым, бежевым и оттенком слоновой кости.

Брюки DRAGO, HENDERSON

Жакет GLVR

Лоферы BOGGI MILANO

Жилет LIME

Пиджак BOGGI MILANO

Поло BOGGI MILANO

Сумка-ридикюль LIME

Юбка GLVR

Сапоги EKONIKA PREMIUM

Серьги EKONIKA

Колье EKONIKA

Уютный шик

Выглядеть непринужденно-элегантно, не жертвуя при этом комфортом, – настоящее искусство. Его поклонники оценят мягкий кашемир, струящийся шелк, кожу премиум-качества, мех и уютный мохер. Для нее – приталенная комбинация-миди в цвете горького шоколада, трикотажный кардиган, мюли и кросс-боди из натурального меха. Для него – джинсы, хлопковый пуловер и демократичные кеды.

Джинсы STRAIGHT, Снежная Королева

Кеды MAISON DAVID, RENDEZ-VOUS

Мюли EKONIKA

Пиджак Madison, BOGGI MILANO

Платье EMKA

Пуловер HENDERSON

Ремень TOMMY HILFIGER, rendez-vous

Серьги LIME

Сумка кросс-боди EKONIKA

Все представленные в обзоре образы можно собрать в магазинах ТРК «Фантастика» — превратите подготовку к 1 сентября в модный ритуал прощания с летом и осознанный шаг к созданию идеального семейного стиля.

Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено ТРК «Фантастика»

