Командный выход: 5 модных луков для родителей в День знаний

Чем вдохновляться, собираясь на главное светское событие осени – День знаний (будем честны, он давно им стал)? Модными аутфитами в стиле преппи или консервативной классикой? Расслабляемся – по крайней мере с решением этой задачи: стилист «НН.Собака.ru» Яна Аверьянова и ТРК «Фантастика» уже составили пять вариантов семейных образов для безупречного выхода.
Нескучная классика
Ключ к успеху здесь – в диалоге фактур и силуэтов. Для нее – трикотажное платье с асимметричным кроем, туфли и сумка-багет – в лаковой коже. Для него – костюмные брюки из шерсти мериноса в сочетании с расслабленным верхом и кожаными дерби. И не забываем про аксессуары с благородными золотыми вкраплениями – важный штрих, создающий тот самый эффект единства, но более тонкий, чем прямой фэмили-лук.
Стрит глэм
Добавим дерзости, но уравновесим нейтральной цветовой гаммой. Джинсы с дестрой-эффектом и рубашка из хлопка в белом, лаконичные шпильки и мягкая сумка из натуральной замши – образ мамы оценят девочки-одноклассницы. Толстовка из хлопкового интерлока, брюки-карго зауженного кроя и комфортные кроссовки из премиальной кожи – для папы.
Колорблок
Наступающая осень делает ставку на эмоциональные, сложные оттенки: горький шоколад, приглушенный хаки, глубокий красный и охра. Цвета работают как в монохромных тотал-луках, так и в смелых комбинациях друг с другом, создавая образы с характером. Не стесняемся броских аксессуаров – добавляем длинные перчатки, галстуки и объемные сумки.
Брюки LICHI
Водолазка KANZLER
Джинсовые брюки HENDERSON
Женский палантин EKONIKA PREMIUM
Кожаные перчатки LICHI
Куртка, Снежная Королева
Полуботинки OFFICINE CREATIVE, RENDEZ-VOUS
Серьги LOVE REPUBLIC
Сумка с ручками DIVA`S BAG, RENDEZ-VOUS
Топ-бандо LOVE REPUBLIC
Куртка LIME
Ремень Diesel, RENDEZ-VOUS
Строгий офис
Кодекс элегантности и дисциплины: четкий и структурированный силуэт, натуральные ткани, которые хорошо держат форму, яркие акценты минимальны и дозированы. Выбираем ахроматические цвета – от серого до угольно-черного, сочетаем с классическим белым, бежевым и оттенком слоновой кости.
Уютный шик
Выглядеть непринужденно-элегантно, не жертвуя при этом комфортом, – настоящее искусство. Его поклонники оценят мягкий кашемир, струящийся шелк, кожу премиум-качества, мех и уютный мохер. Для нее – приталенная комбинация-миди в цвете горького шоколада, трикотажный кардиган, мюли и кросс-боди из натурального меха. Для него – джинсы, хлопковый пуловер и демократичные кеды.
Все представленные в обзоре образы можно собрать в магазинах ТРК «Фантастика» — превратите подготовку к 1 сентября в модный ритуал прощания с летом и осознанный шаг к созданию идеального семейного стиля.
Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено ТРК «Фантастика»
