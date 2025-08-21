Командный выход: 5 модных луков для родителей в День знаний

Нескучная классика

Ключ к успеху здесь – в диалоге фактур и силуэтов. Для нее – трикотажное платье с асимметричным кроем, туфли и сумка-багет – в лаковой коже. Для него – костюмные брюки из шерсти мериноса в сочетании с расслабленным верхом и кожаными дерби. И не забываем про аксессуары с благородными золотыми вкраплениями – важный штрих, создающий тот самый эффект единства, но более тонкий, чем прямой фэмили-лук.