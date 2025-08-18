Лук дня: художница Ваца «в катышках», тапочках для развода и огорода, «чисто функциональном» переднике и платке-мадригале Высоцкому

Резидентка «Терминала А» флоксы и кабачки поливает только в своем (ну почти) – авторских арт-айтемов уже хватает на облачение с головы до ног, что, конечно, автоматический пропуск в нашу фэшн-рубрику.
Первое (а может быть и главное!) за что Ваца тут оказалась – «Тапочки по почте» из перформанс-проекта BREAK-UP BOX про расставания: «Я купила их за 200 рублей, закрасила часть рисунка, вышила индекс Нижнего и надпись "До востребования"».
Центральный образ – ватник (весь в ручных линогравюрах!), вдохновленный рэп-рефреном («Мох в сумерках, телогрейка в катышках (ах, Россия)») и всеобщей метафоричностью бытия: «Любимые люди оставляют на нас следы. И даже если они не всегда тебе приятны, как катышки на одежде, это все равно то, от чего ты на самом деле не хочешь избавляться. Потому что это – часть тебя и тех людей, которые тебе близки и дороги».
Философичный аутфит венчает платок-апостольник с цитатой из Владимира Семеновича Высоцкого: «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал»:
«Я иногда шучу, что меня вырастили кассеты бардовских песен времен с 1999 по 2004 год. С тех пор я очень люблю Высоцкого, которого мне родители включали в детстве. Эта работа про попытку поставить на себе какую-то метку, чтобы тебя заметил Господь, но при этом оставаться в осознании, что никакой объект не поможет и всевышний отреагирует только на то, что у тебя происходит внутри».
Финальный штрих – булавка из серебра как напоминание о панковских корнях, которые по-прежнему питают многие нынешние акции художницы: «Я одно время носила обычные швейные, но уши от них болели зверски. А тут мне маркетплейс подсунул за тысячу такие удобные серьги, я не смогла отказаться».
«Все эти вещи (кроме передника – чисто функционального предмета, который я сшила, чтобы вытирать руки во время работы, но всю коллекцию уже раскупили друзья) имеют двойственную природу. Сначала я беру бытовой объект, привношу его в искусство. Но он может возвращаться в свое прежнее положение. Например, тапочки уже год существуют исключительно в выставочном пространстве «Терминала А», буквально под стеклянным колпаком. Но никто не мешает мне сейчас пойти в них мыть пол. Или телогрейка – она выставлялась в Национальном центре современных искусств Минска как художественный объект, но несколько вечеров там было очень холодно, поэтому я просто ее надевала».
