Лук дня: художница Ваца «в катышках», тапочках для развода и огорода, «чисто функциональном» переднике и платке-мадригале Высоцкому

Первое (а может быть и главное!) за что Ваца тут оказалась – «Тапочки по почте» из перформанс-проекта BREAK-UP BOX про расставания: «Я купила их за 200 рублей, закрасила часть рисунка, вышила индекс Нижнего и надпись "До востребования"».

Центральный образ – ватник (весь в ручных линогравюрах!), вдохновленный рэп-рефреном («Мох в сумерках, телогрейка в катышках (ах, Россия)») и всеобщей метафоричностью бытия: «Любимые люди оставляют на нас следы. И даже если они не всегда тебе приятны, как катышки на одежде, это все равно то, от чего ты на самом деле не хочешь избавляться. Потому что это – часть тебя и тех людей, которые тебе близки и дороги».