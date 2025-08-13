Лук дня: тотал-блэк-ансамбль с отсылками к Васнецову от MA’КUSHКА

Основательницы нижегородского бренда Оксана Кузнечикова и Валентина Романова познакомились еще будучи молодыми дизайнерами, а год назад открыли от-кутюр студию, чтобы создавать вещи, «которые по-настоящему украшают человека и приходятся ему по душе».
За короткое время был найден идеальный производственный баланс: Оксана разрабатывает модели платья и дополнительные элементы, Валентина занимается «кропотливой вышивкой с немыслимым количеством ручных стежков».
А что до титульного монохромного макси, тут вдохновились васнецовскими Сириным и Алконостом. Венчает образ царственный кокошник-лунник, от которого и произошло имя бренда: «Сейчас нам непривычны образы с головным убором, а раньше он был доминантой любого традиционного костюма. Вспомнив о важности элемента, который носят на макушке, и появилось название MA’КUSHКА».
Оксана Кузнечикова: «Говоря о традиционном русском костюме, в первую очередь вспоминаются яркие пятна вышивки, лент и набивных тканей. Нам хотелось обратить внимание на силуэт и формы, а для этого лучше всего подходит черный. Этот цвет давно вне времени – тоже важный момент, когда показываешь традиции в современном прочтении. Решение делать костюм в монохроме стало не ограничением, а возможностью ярко показать фактуры и формы, игру света на глянцевых и матовых материалах. Черный черному – рознь. Мы точно знаем».
В планах у команды – начать работу над линией аксессуаров в русской стилистике и повторить кутюрный хит с кокошником в светлых тонах:
Валентина Романова: «Новый образ в золотисто-бежевых оттенках будет строиться не только на контрасте цвета, но и материалов, линий, элементов. Подготовка каждого занимает не один месяц, поэтому о создании коллекции мы говорим в контексте двух-трех комплектов, объединенных одной историей. Параллельно с поиском прототипов народного костюма мы изучаем и фольклор. Нам важно создать характер персонажа. Самый волшебный момент, когда во время первых съемок на модели наша сказка оживает».
