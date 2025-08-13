Лук дня: тотал-блэк-ансамбль с отсылками к Васнецову от MA’КUSHКА

За короткое время был найден идеальный производственный баланс: Оксана разрабатывает модели платья и дополнительные элементы, Валентина занимается «кропотливой вышивкой с немыслимым количеством ручных стежков».

А что до титульного монохромного макси, тут вдохновились васнецовскими Сириным и Алконостом. Венчает образ царственный кокошник-лунник, от которого и произошло имя бренда: «Сейчас нам непривычны образы с головным убором, а раньше он был доминантой любого традиционного костюма. Вспомнив о важности элемента, который носят на макушке, и появилось название MA’КUSHКА».

Оксана Кузнечикова: «Говоря о традиционном русском костюме, в первую очередь вспоминаются яркие пятна вышивки, лент и набивных тканей. Нам хотелось обратить внимание на силуэт и формы, а для этого лучше всего подходит черный. Этот цвет давно вне времени – тоже важный момент, когда показываешь традиции в современном прочтении. Решение делать костюм в монохроме стало не ограничением, а возможностью ярко показать фактуры и формы, игру света на глянцевых и матовых материалах. Черный черному – рознь. Мы точно знаем».