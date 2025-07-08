Коллаборация дня: «Синий рыцарь» и BOTANICA

Екатерина Голотвина: Мы решили, что каждая покупательница (или может быть даже покупатель) может создавать рай самостоятельно, потому что сад – одно из немногих природных явлений, где эстетический взгляд садовника ключевой. Что мы хотим посадить и каким образом мы хотим его устроить, зависит только от нас. И в этом на самом деле прекрасная разность всех садов, в этом любопытство посмотреть на сад другого. Рай на земле возможен, нужно просто прилагать усилия, чтобы его создать.

Весь этот парадиз делали вручную из английского полуфарфора, жемчуга, переработанного пластика, японского бисера, яшмы, авантюрина, и не только. Найти украшения можно будет на фестивале BOTANICA и в соцсетях бренда.