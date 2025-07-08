Коллаборация дня: «Синий рыцарь» и BOTANICA

Локальный бренд разработал коллекцию-путешествие в современный Эдем специально для эко-арт-фестиваля, который пройдет 18 и 19 июля в Александровском саду.
Дроп из трех основ-капсул: фарфоровая гусеница (символ преображения), живописный сад, нить из натуральных камней (чистота форм в природе) – можно кастомизировать на свое усмотрение. Например, дополнить ожерелье чертополоховым или гороховым подвесом (а еще есть в виде смородины, укропа и тли!). Лейтмотив проекта – встреча природы с искусством – произрастает из философии Оливии Ленг в «Саду против времени. В поисках рая для всех». Эта книга и стала отправной точкой для создания украшений – так Катя Голотвина, одна из основательниц «Синего рыцаря», художница и керамистка из Выксы, делает из нас арт-садоводов-огородников и декларирует: «Нам, как бренду, важно заключать какую-то большую сложную мысль в артефакт, который покупательница будет носить, может быть, вспоминая об этом большом глобальном послании».
Екатерина Голотвина: Мы решили, что каждая покупательница (или может быть даже покупатель) может создавать рай самостоятельно, потому что сад – одно из немногих природных явлений, где эстетический взгляд садовника ключевой. Что мы хотим посадить и каким образом мы хотим его устроить, зависит только от нас. И в этом на самом деле прекрасная разность всех садов, в этом любопытство посмотреть на сад другого. Рай на земле возможен, нужно просто прилагать усилия, чтобы его создать.
Весь этот парадиз делали вручную из английского полуфарфора, жемчуга, переработанного пластика, японского бисера, яшмы, авантюрина, и не только. Найти украшения можно будет на фестивале BOTANICA и в соцсетях бренда.
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