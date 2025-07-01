Бренд одежды POLONE Полины Кокуриной представил лимитированную коллекцию «Подзор», созданную в коллаборации с чкаловскими вышивальщицами!

Среди центральных «незримых лейтмотивов» коллекции – узоры наличников и работы Кустодиева («как символа русской патриархальной купеческой России и ее праздничной атмосферы»). Полина рассказала нам, что не стала менять технологии и традиционный орнамент – из-за этого цикл производства (всё создают в Нижнем!) пришлось увеличить. Но и эксперименты имели место – с длиной, кроем и прозрачностью.

Полина Кокурина: В моей семье предметы народных промыслов являются частью истории, традиций и передаются из поколения в поколение. Разработка коллекции «Подзор» началась с изучения смыслов и орнаментов наличников нашего родового дома. В процессе идея трансформировалась от внешнего фасада во внутреннее убранство дома. Так, в совокупности моих внутренних смыслов и ДНК бренда ключевой темой коллекции стал быт русского купечества дореволюционного времени.