«...и ты в красивом платьице»: «НН.Собака.ru» в поисках идеального лука на выпускной

Вся наша школа редакция сошла с ума от этой новенькой этого корсета. Если хочется в ультраженственность, нарядность и объем, но пачки и розовое уже как-то не по годам, направляемся к Cosareve. Два в одном – и ностальгия по наивным бантам, и тотал-блэк, который как бы говорит, что ветер в голове сменил высокий штиль. Атласную юбку от Select studio можно потом взять с собой и на свидание с перспективным третьекурсником, и для прогулок после ланча. А то вообще разбавить все оверсайз свитером или рубашкой с мужского плеча.