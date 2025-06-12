«...и ты в красивом платьице»: «НН.Собака.ru» в поисках идеального лука на выпускной

Которые привели нас к строгому total white, романтичному total black, джинсам с корсетом, балеткору и бантам. Самый последний ЕГЭ – по холидэй-аутфиту. Чтобы прошло на все сто, взяли в репетиторы нижегородские модные сторы – с ними и преобразили нашего продюсера и goldengirl Камилу. В трендовое и строгое, нарядное и кокетливое, белое и черное, классическое и смелое.
Отличница-перфекционистка золотую медаль предпочитает носить с белоснежной двойкой от Urban soul, нижегородских экспертов по роскоши, лоску и шику. Задорный нрав (или даже бунтарскую натуру!) выдает прямое ультрамини, а шлейф из атласа только подначивает завистников. «Люди буду пялиться на вас, оно того стоит», - король бриллиантов Гарри Уинстон дело говорит (друг наших друзей — наш друг). Гнем эту строптивую линию неброской, но точной элегантностью золотого браслета (носить исключительно поверх рукава на манер показа Coperni!) и аккуратными серьгами Select studio. Устроили заплыв на лодочках с удлиненным носом от Furla по Верхне-Волжской, тут нынче нижегородский лакшери-променад, потому ни соринки. На сохранность белизны в других локациях никакой надежды нет.
Вся наша
школа редакция сошла с ума от этой новенькой этого корсета. Если хочется в ультраженственность, нарядность и объем, но пачки и розовое уже как-то не по годам, направляемся к Cosareve. Два в одном – и ностальгия по наивным бантам, и тотал-блэк, который как бы говорит, что ветер в голове сменил высокий штиль. Атласную юбку от Select studio можно потом взять с собой и на свидание с перспективным третьекурсником, и для прогулок после ланча. А то вообще разбавить все оверсайз свитером или рубашкой с мужского плеча.
Миксуем тренды и практичность, джинсу и стразы, оверсайз и камилин XS — будет невозможно стильно. Викторианский корсет, оказалось, прекрасно дружит с baggy от тех же JS Sense, если поднять уровень торжественности на высоту правильных каблуков. Ансамбль а-ля Хейли Бибер: что шок-контент для дневных церемоний, то для afterparty в «Ели» или «Парке Культуры» в самый раз — и то, и другое более чем уместно.
Вместо «РЕШУ ЕГЭ» она зависала на dazeddigital.com, Pinterest и Elle. Наша леди в шампане не так проста – берет фактурой, трендами и деталями. За балеткором отправились в масс-маркет – там нас взяло в оборот мини от Love Republic (новая вечерняя коллекция – highly recommended!) с юбкой баллоном, корсетным верхом и амурными ажурами. Дабы не фраппировать родителей бойфренда раньше времени, добавляем перчатки (лайфхак – можно взять напрокат в фотостудиях!) и кремовые кружева – после ужина прыгаем в такси и успеваем на Стрелку! Расправляем крылья в закатных лучах над Волгой и растворяемся в последнем лете уходящего детства.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Мадина Павлихина, Арина Федотова
Стиль: Алина Семяшкина
Модель и продюсер: Камила Габайдулина
Образ: Salon svoboda
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