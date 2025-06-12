Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

«...и ты в красивом платьице»: «НН.Собака.ru» в поисках идеального лука на выпускной

Которые привели нас к строгому total white, романтичному total black, джинсам с корсетом, балеткору и бантам. Самый последний ЕГЭ – по холидэй-аутфиту. Чтобы прошло на все сто, взяли в репетиторы нижегородские модные сторы – с ними и преобразили нашего продюсера и goldengirl Камилу. В трендовое и строгое, нарядное и кокетливое, белое и черное, классическое и смелое.

Пиджак и юбка Urban soul, топ Intimissimi, туфли Furla, сережки Select studio

Пиджак и юбка Urban soul, топ Intimissimi, туфли Furla, сережки Select studio

Отличница-перфекционистка золотую медаль предпочитает носить с белоснежной двойкой от Urban soul, нижегородских экспертов по роскоши, лоску и шику. Задорный нрав (или даже бунтарскую натуру!) выдает прямое ультрамини, а шлейф из атласа только подначивает завистников. «Люди буду пялиться на вас, оно того стоит», - король бриллиантов Гарри Уинстон дело говорит (друг наших друзей — наш друг). Гнем эту строптивую линию неброской, но точной элегантностью золотого браслета (носить исключительно поверх рукава на манер показа Coperni!) и аккуратными серьгами Select studio. Устроили заплыв на лодочках с удлиненным носом от Furla по Верхне-Волжской, тут нынче нижегородский лакшери-променад, потому ни соринки. На сохранность белизны в других локациях никакой надежды нет.

Корсет Cosareve, юбка Select studio, кольцо Rassvet detail, босоножки no name

Корсет Cosareve, юбка Select studio, кольцо Rassvet detail, босоножки no name

Вся наша школа редакция сошла с ума от этой новенькой этого корсета. Если хочется в ультраженственность, нарядность и объем, но пачки и розовое уже как-то не по годам, направляемся к Cosareve. Два в одном – и ностальгия по наивным бантам, и тотал-блэк, который как бы говорит, что ветер в голове сменил высокий штиль. Атласную юбку от Select studio можно потом взять с собой и на свидание с перспективным третьекурсником, и для прогулок после ланча. А то вообще разбавить все оверсайз свитером или рубашкой с мужского плеча.

Корсет и джинсы JS Sense, туфли Furla

Корсет и джинсы JS Sense, туфли Furla

Миксуем тренды и практичность, джинсу и стразы, оверсайз и камилин XS — будет невозможно стильно. Викторианский корсет, оказалось, прекрасно дружит с baggy от тех же JS Sense, если поднять уровень торжественности на высоту правильных каблуков. Ансамбль а-ля Хейли Бибер: что шок-контент для дневных церемоний, то для afterparty в «Ели» или «Парке Культуры» в самый раз — и то, и другое более чем уместно. 

Платье Love Republic, туфли Lamoda, перчатки, серьги и колготки Wildberries

Платье Love Republic, туфли Lamoda, перчатки, серьги и колготки Wildberries 

Вместо «РЕШУ ЕГЭ» она зависала на dazeddigital.com, Pinterest и Elle. Наша леди в шампане не так проста – берет фактурой, трендами и деталями. За балеткором отправились в масс-маркет – там нас взяло в оборот мини от Love Republic (новая вечерняя коллекция – highly recommended!) с юбкой баллоном, корсетным верхом и амурными ажурами. Дабы не фраппировать родителей бойфренда раньше времени, добавляем перчатки (лайфхак – можно взять напрокат в фотостудиях!) и кремовые кружева – после ужина прыгаем в такси и успеваем на Стрелку! Расправляем крылья в закатных лучах над Волгой и растворяемся в последнем лете уходящего детства.

Текст: Анна Горбунова
Фото: Мадина Павлихина, Арина Федотова
Стиль: Алина Семяшкина
Модель и продюсер: Камила Габайдулина
Образ: Salon svoboda

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: