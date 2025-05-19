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22 мая празднуем появление новой точки на карте модного Нижнего: открытие бутика Barocco!

Вечером четверга неравнодушные к теме стиля приглашаются на торжественное открытие. 

В программе живая скрипка, фуршет с изысканными угощениями, показ новой коллекции, подарки от партнеров и розыгрыш суперприза — 50 000 рублей на шопинг в Barocco.

Приходите, чтобы вместе разделить этот особенный день!

Вход свободный, предварительной регистрации не требуется.

Место: ЖК «Континенталь», ул. Белинского, 66
Время: 22 мая, с 17:00 до 19:00.
Тел. +7 (910) 798-22-46

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ИП ЕРЕМИНА Н.А., ОГРНИП 304526033600111
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