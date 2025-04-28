Пять секретов того, что под одеждой: весенний гид по обновлению нижнего белья

Минимализм и натуральные материалы

Хлопок, шелк, вискоза, которые нежно касаются кожи, не вызывая раздражения и неприятных ощущений, — вечная классика. Тренд на естественность дошел и до нижнего белья: нюдовые оттенки и лаконичные формы создают ощущение легкости и комфорта. Бонусом — возможность сочетать такие комплекты с любыми нарядами.

Отдельная история — бесшовное белье, выбор которого с каждым сезоном становится все больше. Гладкая текстура и отсутствие строчек превращают эти модели в незаменимый элемент повседневного гардероба, особенно когда речь идет об облегающей одежде: никаких жертв ради красоты!