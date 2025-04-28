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Пять секретов того, что под одеждой: весенний гид по обновлению нижнего белья

Чем больше слоев одежды снимает с нас весеннее тепло, тем больше хочется обратить внимание на скрытые от глаз детали. Правильное нижнее белье — не просто часть гардероба, а база, подкрепляющая уверенность в себе. Но база не отменяет трендов: прогулялись по ТРК «Фантастика» и посмотрели, что нового (красивого и комфортного!) принес нам сезон весна/лето 2025.

Минимализм и натуральные материалы

Хлопок,  шелк, вискоза, которые нежно касаются кожи, не вызывая раздражения и неприятных ощущений, — вечная классика. Тренд на естественность дошел и до нижнего белья: нюдовые оттенки и лаконичные формы создают ощущение легкости и комфорта. Бонусом — возможность сочетать такие комплекты с любыми нарядами.

Отдельная история — бесшовное белье, выбор которого с каждым сезоном становится все больше. Гладкая текстура и отсутствие строчек превращают эти модели в незаменимый элемент повседневного гардероба, особенно когда речь идет об облегающей одежде: никаких жертв ради красоты!

Бюстгальтер с формованными чашками без косточек Toronto

Бюстгальтер с формованными чашками без косточек Toronto

Пижама Беллита, Togas

Пижама Беллита, Togas

Пижама Сантьела, Togas

Пижама Сантьела, Togas

Слипы из Хлопка, Эстель Адони

Слипы из Хлопка, Эстель Адони

Шелковый балконет со спонжевыми чашками на стане Naples, INCANTO

Шелковый балконет со спонжевыми чашками на стане Naples, INCANTO

Кружево

Ажур триумфально выходит за пределы будуара: комплекты, украшенные кружевом, добавляют нотки женственности и уверенности в любой обстановке даже сапиосексуалам. Пользуемся этим «разрешением от моды» и чувствуем себя пикантно даже в рамках делового стиля или на завтраке с подружками. В помощь — классическая страстность в темных оттенках (черном, бордовом, темно-синем), либо кокетство с ноткой легкости и нежной элегантности (в белом или нюдовом).

Бюстгальтер мягкая треугольная чашка, Palmetta

Бюстгальтер мягкая треугольная чашка, Palmetta

Бюстгальтер с мягкими чашками на стане Virginia, INCANTO

Бюстгальтер с мягкими чашками на стане Virginia, INCANTO

Трусы стринги с вышивкой Lise Charmel, Эстель Адони

Трусы стринги с вышивкой Lise Charmel, Эстель Адони

Шелковая ночная сорочка с кружевом Chantelle, Эстель Адони

Шелковая ночная сорочка с кружевом Chantelle, Эстель Адони

Боди, комбинации и пижамы

Продолжаем раздвигать границы: кимоно теперь носят не только дома, но и как верхнюю накидку, а шелковые (изначально пижамные) брюки — уместны для работы с нестрогим дресс-кодом или прогулок.

Боди тоже вписываются не только в интимные наряды, но и в повседневные луки. Рецепт образа для вечернего выхода: элегантное черное боди дополняем широкими брюками-палаццо и жакетом, удлиненными серьгами и клатчем, — и готов аутфит для романтического ужина в ресторане.

Боди из Тюля и Кружева Pretty Flowers, Intimissimi

Боди из Тюля и Кружева Pretty Flowers, Intimissimi

Кимоно Альфабия, Togas

Кимоно Альфабия, Togas

Ночная сорочка на тонких бретелях Hanro, Эстель Адони

Ночная сорочка на тонких бретелях Hanro, Эстель Адони

Шелковые брюки, INCANTO

Шелковые брюки, INCANTO

Высокая посадка

Ретро тоже захватывает сердца и гардеробы: высокие трусы скроют животик, подчеркнут талию и сделают силуэт изящнее. Бонусом к плавным линиям фигуры — дополнительный комфорт.

Трусы слип высокая линия талии, Palmetta

Трусы слип высокая линия талии, Palmetta

Трусы слипы с завышенной посадкой Lise Charmel. Эстель Адони

Трусы слипы с завышенной посадкой Lise Charmel. Эстель Адони

Трусы слипы с завышенной посадкой Lise Charmel, Эстель Адони

Трусы слипы с завышенной посадкой Lise Charmel, Эстель Адони

Корсеты и корсажи

Не учите нас худеть (зачеркнуто) жить, лучше расскажите, где взять корсеты, которые помогут сформировать талию и обеспечат правильную поддержку спине и груди. Вечерним нарядам с корсетом — однозначное «да», но и на белую футболку с  широкими джинсами, для повседневных дел — более чем актуально.

Корсет AUBADE, Эстель Адони

Корсет AUBADE, Эстель Адони

Топ-Корсет See the Magic, Intimissimi

Топ-Корсет See the Magic, Intimissimi

Открытый бюстгальтер и пояс, INCANTO

Открытый бюстгальтер и пояс, INCANTO

Топ-Корсет See the Magic, Intimissimi

Топ-Корсет See the Magic, Intimissimi

Правило выбора №1: примерка

Пожалуй, самое важное правило при выборе нижнего белья — это обязательная примерка.

Можно очароваться дизайном, цветом или контрастами, но только  примерка позволит удостовериться: материал тактильно приятен, размерная сетка не обманула, а при движениях ничего не жмет. Поэтому офлайн-шопинг в случае с нижним бельем — все еще вне конкуренции (плюс консультанты, знакомые с особенностями кроя и моделей каждого бренда, которые видят вас вживую и готовы помочь с выбором!).

Только так случится идеальный мэтч: вы и белье, которое станет секретным оружием. Поэтому напоминаем пароли-явки: представленные модели можно потрогать и примерить в магазинах ТРК «Фантастика».

Текст: Любовь Краснова
Фото: предоставлены ТРК «Фантастика»

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