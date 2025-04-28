Пять секретов того, что под одеждой: весенний гид по обновлению нижнего белья

Чем больше слоев одежды снимает с нас весеннее тепло, тем больше хочется обратить внимание на скрытые от глаз детали. Правильное нижнее белье — не просто часть гардероба, а база, подкрепляющая уверенность в себе. Но база не отменяет трендов: прогулялись по ТРК «Фантастика» и посмотрели, что нового (красивого и комфортного!) принес нам сезон весна/лето 2025.
Минимализм и натуральные материалы
Хлопок, шелк, вискоза, которые нежно касаются кожи, не вызывая раздражения и неприятных ощущений, — вечная классика. Тренд на естественность дошел и до нижнего белья: нюдовые оттенки и лаконичные формы создают ощущение легкости и комфорта. Бонусом — возможность сочетать такие комплекты с любыми нарядами.
Отдельная история — бесшовное белье, выбор которого с каждым сезоном становится все больше. Гладкая текстура и отсутствие строчек превращают эти модели в незаменимый элемент повседневного гардероба, особенно когда речь идет об облегающей одежде: никаких жертв ради красоты!
Кружево
Ажур триумфально выходит за пределы будуара: комплекты, украшенные кружевом, добавляют нотки женственности и уверенности в любой обстановке даже сапиосексуалам. Пользуемся этим «разрешением от моды» и чувствуем себя пикантно даже в рамках делового стиля или на завтраке с подружками. В помощь — классическая страстность в темных оттенках (черном, бордовом, темно-синем), либо кокетство с ноткой легкости и нежной элегантности (в белом или нюдовом).
Боди, комбинации и пижамы
Продолжаем раздвигать границы: кимоно теперь носят не только дома, но и как верхнюю накидку, а шелковые (изначально пижамные) брюки — уместны для работы с нестрогим дресс-кодом или прогулок.
Боди тоже вписываются не только в интимные наряды, но и в повседневные луки. Рецепт образа для вечернего выхода: элегантное черное боди дополняем широкими брюками-палаццо и жакетом, удлиненными серьгами и клатчем, — и готов аутфит для романтического ужина в ресторане.
Высокая посадка
Ретро тоже захватывает сердца и гардеробы: высокие трусы скроют животик, подчеркнут талию и сделают силуэт изящнее. Бонусом к плавным линиям фигуры — дополнительный комфорт.
Корсеты и корсажи
Не учите нас худеть (зачеркнуто) жить, лучше расскажите, где взять корсеты, которые помогут сформировать талию и обеспечат правильную поддержку спине и груди. Вечерним нарядам с корсетом — однозначное «да», но и на белую футболку с широкими джинсами, для повседневных дел — более чем актуально.
Правило выбора №1: примерка
Пожалуй, самое важное правило при выборе нижнего белья — это обязательная примерка.
Можно очароваться дизайном, цветом или контрастами, но только примерка позволит удостовериться: материал тактильно приятен, размерная сетка не обманула, а при движениях ничего не жмет. Поэтому офлайн-шопинг в случае с нижним бельем — все еще вне конкуренции (плюс консультанты, знакомые с особенностями кроя и моделей каждого бренда, которые видят вас вживую и готовы помочь с выбором!).
Только так случится идеальный мэтч: вы и белье, которое станет секретным оружием. Поэтому напоминаем пароли-явки: представленные модели можно потрогать и примерить в магазинах ТРК «Фантастика».
Текст: Любовь Краснова
Фото: предоставлены ТРК «Фантастика»
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