Чего хотят женщины: идеи подарков себе любимой

Весной так хочется начать жизнь с чистого листа, обновиться и оставить позади мрак зимних месяцев. 8 марта – всего лишь повод. Редакция НН.Собака.rucобрала подборку самых весенних, девичьих, розовых, ароматных и соблазнительных, на наш вкус, подарков, чтобы создать себе правильное настроение. И даже если кто-то не угадает с презентом, можно взять инициативу в свои нежные руки: кто сможет сделать нас более счастливыми, чем мы сами?
Надевай и покоряй: главная юбка сезона
Это в календаре весна начинается с марта, а у женщины, как известно, – с появления новой юбки в гардеробе. Элегантно-пикантная юбка из комфортной мягкой фланелевой шерсти претендует на роль главной обновки весны. Согревающая (ведь март же) и в тоже время по-весеннему струящаяся, похожая на цветочный бутон. А архитектурная кокетка, облегающая бедра, деликатные разрезы – подчеркивает женственность в высшей степени. Педанты и эстеты будут в восторге даже от изнанки и французских закрытых швов!
Цвети и пахни: роза, мимоза и малина в одном флаконе
Цветы можно носить на себе! GRAHAM & POTT Eau Seraphique — ванильно-цветочный унисекс-парфюм, выпущенный в 2023 году британским брендом GRAHAM & POTT. Ароматическая композиция задумана, как дань уважения женщинам-новаторам нашей эпохи — ученым, изобретателям, писателям и художникам, которые совмещают преданность делу и женскую элегантностью. В верхнем аккорде — шелковисто-пряная грасская роза сочетается с терпковато-медовым ароматом жасмина самбака. В сердце парфюма сладкий аромат трепетной мимозы дополняется тонким запахом спелой малины и сладким, с легкими цитрусовыми нюансами новозеландского питтоспорума. Завершает композицию древесно-сливочный сандал, настоянный на нежнейшем мускусе и нежной сладости ванили.
Смотри и ослепляй: стильные очки от слепящего солнца
Для отвыкших за зиму от солнца темные очки – не просто аксессуар, а вещь первой необходимости. Солнцезащитные очки Isabel Marant – воплощение стиля и изящества. Кажется, в таких очках позировали для обложек журналов кинодивы? Броская оправа геометрической формы цвета гавана и коричневые линзы моментально добавляют образу богемности.
Умывайся и улыбайся: чувственный вишневый сад в ванной комнате
Всегда нужный и приятный подарок – уходовая косметика, которая имеет обыкновение заканчиваться и никогда не бывает лишней. Подарочный набор нежно ухаживает за кожей и пахнет самой весной, молодостью и влюбленностью — вишневым цветом. В наборе уже собран базовый комплект «гения чистой красоты»: гель для ванн и душа, туалетная вода, крем для рук и твердое мыло твердое. Все эти нежно-розовые леденцовые флаконы и тюбики заботливо упакованы в подарочную коробку. Осталось только наслаждаться!
Расслабляйся и релаксируй: сибирские рецепты красоты
Если желание релакса так огромно, что уже не помещается в домашней ванной комнате, расширяем горизонты: отправляемся на спа-программу «Роскошь Алтая». Нет, за Урал ехать не придется: фитосауна, массажный комплекс в три этапа и двойное скрабирование с особым сибирским колоритом можно найти и в Нижнем Новгороде.
Укрывай и окрыляй: сладкие мечты под вязанным облаком
Вечер под мягким пледом с чашкой любимого напитка – стопроцентный символ уюта и беззаботности. Невесомый теплый плед цвета ванили и очаровательная подушка в тон - комплект из натуральной овечьей шерсти. Фактура изделий – вязанный мех (букле), материал разработанный и изготовленный специально для производства компании — вещи из него такие тонкие, пластичные, воздушные, нежные и мягкие, что подходят даже для самых чувствительных, не только в плане эмоций, натур.
Наслаждайся и соблазняй: деликатная забота о красоте и здоровье
Ничто так не придает уверенности девушке, как удобное и красивое белье (даже если наслаждаться им будет только она!). Женственный и чувственный комплект белья выгодным образом подчеркивает фигуру и заботится о здоровье и комфорте своей обладательницы. Бюстгальтер Unholy Alice с мягкой чашкой на косточке и перекрещивающимися бретельками, из невесомого микротюля, который покрыт бархатным флокированием с анималистичным принтом — пикантный элемент, благодаря которому на лице наверняка заиграет загадочная улыбка (ведь только вы знаете, что на вас сегодня надето!).
Наполняй и сохраняй: сумка для самого важного
Вряд ли можно придумать что-то более сокровенное, чем женская сумочка. Этот аксессуар может рассказать о своей хозяйке больше, чем она сама. Городская кожаная сумка – прекрасный вариант практичного и женственного подарка. Актуальная и игривая форма в виде полумесяца привнесет легкости и беззаботности в образ, а классический коричневый легко сочетать с любой одеждой. Отличная спутница на весну!
Текст: Марина Зинина
Фото: предоставлены партнерами
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