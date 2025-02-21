Мы влюбились в эти шопперы из старых батутов!

Ресайкл – стиль жизни. Могут подтвердить наши лауреаты премии ТОП50 и амбассадоры. Редакция НН.Собака.rи отказалась от бездушных и вредных пластиковых пакетов и ходит по городу только с ярко-красными шопперами из старых батутов и надувных лодок. Нас каждый день спрашивают, как получить такую же огненную сумку. Так что мы уже ждём, когда училище олимпийского резерва спишет старые маты, чтобы сшить новую партию.