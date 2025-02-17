Кто разрабатывает новый лукбук для школьников: ответ по форме

В Нижнем проходит конкурс нового дизайна школьной формы. Прямо сейчас эксперты выбирают лучшие концепции для начальных и старших классов. Приз за первое место – 300 тысяч рублей и возможность повлиять на современный стиль учеников. В жюри конкурса стилист и телеведущая, автор Всероссийского проекта «Министерство школьной моды» Лина Дембикова, директор мультимедиа «НН.Собака.ru» Илона Лапшина, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, основатель консалтингового агентства Kids Fashion Retail Елена Письменская, финалист Голос Дети (и школьник!) Денис Макаров, супруга главы региона Екатерина Никитина, руководитель департамента FHUB Russia в Нижнем Новгороде Анна Боброва и другие. Итоги проекта подведут в конце апреля.
Участникам (приглашают дизайнеров, предпринимателей, бренды одежды, фабрики, творческие объединения и швейные производства) предстоит разработать коллекцию повседневной и праздничной формы для младшей (1-4 классы) и старшей (5-11 классы) школ.
Проект предусматривает образовательные интенсивы и консультации дизайнеров, которые помогут конкурсантам двигаться в правильном направлении и лучше ориентироваться в требованиях к современной одежде для детей и подростков.
23 января в «Креативном пространстве» прошел интенсив «Основные тренды в школьной форме. Что выбирают клиенты» от Елены Письменской, основателя консалтингового агентства Kids Fashion Retail и компании по развитию продаж Fashion Force. На мастер-классе подробно разобрали требования ГОСТа и родителей (которые даже построже будут!) к школьной форме, нюансы размерного ряда, нынешние хиты продаж.
4 февраля дизайнеры и члены жюри посетили «Первую ткацкую фабрику» – уникальное для России высокотехнологичное текстильное производство полного цикла в Володарске. Здесь производят около 11 млн метров тканей в год на трикотажном и ткацком оборудовании. Жаккардовые и кареточные станки позволяют создавать как большие сложные рисунки, так и мелкоузорчатые орнаменты. Воду для окрашивания ткани и нитей фабрика берет из скважин, она проходит долгий этап очищения, и после использования сливается не в реку или канализацию, а возвращается в очистительные сооружения.
27 февраля жюри конкурса определит победителя и наградит финалистов, а после начнется сама работа над созданием коллекции. Готовые образцы представят уже 29 апреля.
Илона Лапшина
куратор проекта, генеральный директор мультимедиа «Собака.ru» в Нижнем Новгороде
Нам важно, чтобы школьники носили свою форму с удовольствием. Для этого она должна быть модной и удобной. Оценивая работы, мы также будем уделять особое внимание отражению культурного кода Нижегородской области и нашего статуса прогрессивного региона. На мастер-классе и экскурсии на «Первую ткацкую фабрику» участвовало около 20 дизайнеров. Такой интерес фэшн-индустрии к нашему проекту, конечно, очень воодушевляет.
Анна Боброва
куратор проекта, руководитель департамента FHUB Russia
На мой взгляд, школьная форма должна соответствовать образу жизни современного школьника, быть удобной, качественной и актуальной. Ребенок проводит в школе в среднем больше шести часов в день, поэтому комфорт важен. Внешний вид влияет на то, как ты себя ощущаешь в обществе, на настроение и отношение к учебному процессу. Перед дизайнерами стоит очень ответственная и одновременно интересная задача. Вкус, как правило, формируется с детства, и у участников проекта есть возможность на него повлиять.
Проект реализуется при поддержке «Команды креативных практик» (АНО «Центр 800»)
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Анастасия Волкова
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