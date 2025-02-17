Кто разрабатывает новый лукбук для школьников: ответ по форме

Участникам (приглашают дизайнеров, предпринимателей, бренды одежды, фабрики, творческие объединения и швейные производства) предстоит разработать коллекцию повседневной и праздничной формы для младшей (1-4 классы) и старшей (5-11 классы) школ.

Проект предусматривает образовательные интенсивы и консультации дизайнеров, которые помогут конкурсантам двигаться в правильном направлении и лучше ориентироваться в требованиях к современной одежде для детей и подростков.

23 января в «Креативном пространстве» прошел интенсив «Основные тренды в школьной форме. Что выбирают клиенты» от Елены Письменской, основателя консалтингового агентства Kids Fashion Retail и компании по развитию продаж Fashion Force. На мастер-классе подробно разобрали требования ГОСТа и родителей (которые даже построже будут!) к школьной форме, нюансы размерного ряда, нынешние хиты продаж.