23 подарка на 23 февраля

Мы знаем, как сложно выбрать подарок на самый мужской праздник в году (сами каждый раз не знаем, на чем остановиться!). Чтобы не утонуть в круговороте носков, галстуков и пен для бритья, организовали мозговой штурм вместе с ТРК «Фантастика» и стилистом Яной Аверьяновой и выбрали 23 подарка со смыслом — для бруталов, спортсменов, экоактивистов, ретро-модников и всех, кого захочется порадовать в тот самый день.