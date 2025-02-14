23 подарка на 23 февраля

Мы знаем, как сложно выбрать подарок на самый мужской праздник в году (сами каждый раз не знаем, на чем остановиться!). Чтобы не утонуть в круговороте носков, галстуков и пен для бритья, организовали мозговой штурм вместе с ТРК «Фантастика» и стилистом Яной Аверьяновой и выбрали 23 подарка со смыслом — для бруталов, спортсменов, экоактивистов, ретро-модников и всех, кого захочется порадовать в тот самый день.
Наушники Marshall Major IV, «Технопарк»
Вариант для тех дарительниц, кто любит поговорить, а мужчина — послушать (музыку!). Эта модель уверенно справится с самыми неожиданными музыкальными жанрами – от фолктроники до гипнагогического попа – и сохранит ваши нервные клетки, а ему подарит массу положительных эмоций. А еще эти наушники отлично впишутся в любой мужской лук – даже в модный grandpa chic («дедушкин шик» — стиль, который набирает обороты)!
Электробритва Panasonic, «Технопарк»
Пока барберы спорят, что отращивать в 2025 году – усы, бороду или усы и бороду вместе – подарите своему мужчине электробритву и поддержите вместе тиктоковский тренд на гладко выбритое лицо. Банально? Нисколько! Всегда уместный подарок, особенно обладателям густой, жесткой и длинной щетины.
Парфюм FERRAGAMO Uomo Signature, «Л'этуаль»
Чувственный парфюм с кожаным ароматом – искристые свежие ноты, аккорд с перчинкой и горячее пряное «сердце». Описание аромата, кажется, напоминает идеального мужчину.
Ремень мужской TOMMY JEANS,
Базовая база: кожаный ремень в черном цвете. Никогда не будет лишним! Ответ любимым мужчинам с самыми сильными и нежными на свете руками, которые так приятно обнимают нас за талию.
Подарочный набор L’OCCITAN
Без сложных подтекстов, но с хорошим практическим применением – гель для душа, бальзам после бритья и деодорант в подарочной упаковке. Тот самый вариант, когда нужно сделать ни к чему не обязывающий подарок другу или коллеге. И приятно будет, и точно пригодится.
Декантер для вина BORK, «Технопарк»
Технологичный аксессуар для радушных хозяев, которые любят приглашать друзей на застолья и теплые встречи — с таким устройством ваш защитник покорит всех своих гостей.
Аэрогриль Panasonic, «Технопарк»
Если когда-то ваш защитник покорил вас своим шашлыком и грилем, а зимой скучает по тому моменту, когда можно будет наконец замариновать мясо, выбраться на природу и сотворить мужское пиршество на углях — предложите компактный городской всесезонный вариант. Вдохновение для гастроэкспериментаторов!
Кожаные перчатки на подкладке из искусственного меха, с функцией I-Touch, HENDERSON
Мужские руки тоже нужно беречь от холода! И хотя зима в этом году не слишком жестит с морозами, сенсорные перчатки в трендовом цвете mocha mousse оценят те, кто никогда не расстается со своим смартфоном, но при этом следит за модой.
Галстук GINO PELLINI LONG, DIPLOMAT
Галстук с итальянским шиком и любимого — для решительных и харизматичных мужчин, которые умеют быть в центре внимания. И хороший повод отправиться с вами на торжественное событие при полном параде, имейте в виду!
Дорожный набор для напитков с термосом, Kuchenland
Надежному спутнику, с которым хоть в разведку, хоть в поход, хоть в долгое путешествие не помешает стильный удобный термос с кружками. Здесь и намек на покорение новых горизонтов, и забота о его комфорте!
Солнцезащитные очки Polaroid Sport, Оптика «Кронос»
Охотно поддерживаем спортивные увлечения мужчин и дарим солнцезащитные очки для аутдор-активностей. Бег, велосипед, воркаут на свежем воздухе уже совсем близко, поэтому забота о защите глаз от ультрафиолета окажется кстати.
Зонт FERRE MILANO, lady & gentleman CITY
У каждого солидного и ответственного мужчины в автомобиле обязательно лежит он — защитник от дождя! Но вы можете позаботиться о том, чтобы этот надежный аксессуар был в актуальном графитовом цвете и с ненавязчивым стильным лого.
Гейтор Termit, «Спортмастер»
Гейтор, он же бафф, он же бесшовный снуд – обнимет и согреет шею дорогого сердцу мужчины. Конечно, не так, как ваши руки, но в качестве альтернативы, пока вы на расстоянии, тоже неплохо. Вещь всесезонная, может быть любой по диаметру и составу материала, поэтому можно легко подобрать под разные цели – от похода в горы до поездок на мотоцикле.
Дорожный несессер BUGATTI, «Спортмастер»
Если мужчина много путешествует, то ему точно облегчит жизнь несессер! Сам он вряд ли признается, что такой органайзер ему необходим, поэтому приходим на помощь, включаем режим угадывания тайных желаний и дарим то, что упростит процесс сбора в поездку в разы, а также сэкономит место в чемодане.
Рюкзак TOMMY HILFIGER TH MONOTYPE PU ROLLTOP BACKPACK, Rendez-Vous
Все мы знаем о страсти мужчин к рюкзакам. Жаль, что выбирают они часто не самые стильные и актуальные варианты. И снова без женской проницательности и тонкого вкуса никуда – делаем выбор в пользу вместительного и полуспортивного варианта, который будет мэтчиться и с классическим стилем.
Бейсболка Armani Exchange, lady & gentleman CITY
Подарок, который напоминает о том, что тепло и солнце — не за горами. И пусть мужчине кружит голову только ваша красота! Один из любимых мужских аксессуаров сочного синего цвета — для голубоглазых защитников и не только.
Массажер для головы BORK, «Технопарк»
Этот подарок — для тех, кто не жалеет сил на решение сложных задач и полон амбициозных идей. Прибор, который может стать верным другом в борьбе со стрессом и тяжелыми мыслями. И еще один повод признаться вашему защитнику в том, как вы восхищаетесь его умом, чувством юмора и креативными идеями.
Беспроводная метка Apple AirTag, «Технопарк»
А это подарок для забывчивых: если он все время теряет ключи или кошелек (или сам теряется иногда?) И больше никаких: «Дорогая, ты не видела?..» Небольшой, но мощный гаджет обеспечит спокойствие и уверенность, потому что даст ощущение, что все самое важное — всегда под рукой.
Наручные часы Philipp Plein, «Мегачас»
В эпоху смартчасов стиль этого классического мужского аксессуара давно уже значит больше, чем функциональность. Немецкий бренд, который соединяет в себе роскошь и бунтарство — как раз в тему для 23-го февраля.
Браслет декоративный Zeades men из стали, СЕНАТ
Если легендарные бренды часов не по карману, не забываем, что не только девушки любят, когда им дарят украшения! Лаконичный и мужественный браслет из стали порадует того, у кого харизма сочетается с креативом в гардеробе. А что у вашего мужчины из того же материала, что и браслет — придумайте сами и сопроводите устным поздравлением.
Мужской кошелек DIESEL HISSU EVO, Rendez-Vous
Для тех, кто не отказывается от веры в настоящую любовь, мужество и от наличных купюр: для них — предмет, который можно держать в руках каждый день и вспоминать вас! Не дарим пустым: можно положить туда не только несколько банкнот, но и трогательную записку о том, что мужчина для вас значит.
Запонки THOMAS BERGER, DIPLOMAT
Запонки – пожалуй, единственное украшение для сильного пола, которое можно дарить, не опасаясь, что вас поймут неправильно. Понравятся серьезным мужчинам, которые любят и носят классику. Выбираем в цвете 2025 года – напоминаем, тон задает древесная зеленая змея.
Подтяжки THOMAS BERGER, DIPLOMAT
Камбэк подтяжек уже давно состоялся, и выглядеть они могут по-настоящему классно! Поймут те модники, для кого ирония – неотъемлемая часть образа.
Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлены ТРК «Фантастика»
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