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Одиллия в шелках, повелительница змей и дискогерл: новогодние луки от нижегородских брендов

Вырваться из пут декабрьских дедлайнов сложно – подарки купить нужно, одеться красиво необходимо. Последнее – задача стратегической важности! Журналисты диджитал-редакции «НН.Собака.ru» совершили обход локальных брендов и подобрали образы на все случаи новогодней ночи. Для усадебного бала, вечеринки в баре или вечера с домашними. В главных ролях: Аня, Вика, Юля, JS Sence, Mashkara и Yallo.

На Ане платье «Амадея» JS Sence

На Ане платье «Амадея» JS Sence

Больше белого, тотал вайт – он и в нижегородских салонах, и на августейших раутах всегда эффектен и свеж. По совету коллег из американского Elle на Новый год облачаемся в Vanilla Ice Girl, сливочно-восторженное послевкусие от которого неминуемо. Про золотые украшения не забудьте – какая богиня покидает свои эмпиреи без соответствующего обвеса? А для пущего вдохновения, например, разархивируйте греческую коллекцию Chanel 2017.

На Ане жакет со стразовыми манжетами и юбка-сетка JS Sence

На Ане жакет со стразовыми манжетами и юбка-сетка JS Sence

Ваша ролевая модель в ночь икс «мнимая скромница»? Тогда присмотритесь к этому пиджачно-юбочному ансамблю от JS Sence. И интригу сохраните, и ножками нет-нет да и похвастаете. Аккуратнее с бриллиантами – им не должно пересверкать блестящие митенки. Кстати, образ универсальный – фатиновую юбку и пиджак с акцентными рукавами можно носить порознь. Впрочем, разлучать их нет никакого желания – уж больно полюбился нам этот лук принцессы, которая и себя, и двор держит в строгости. А если вы уже коронованы – жакет надевайте прямо на голое тело, королеве не пристало стесняться глубокого декольте.

На Ане платье с открытой спиной и шарфом JS Sence

На Ане платье с открытой спиной и шарфом JS Sence

Наша Одиллия купается не в прудах, но в роскоши. Шелковая комбинация – почти неизбежный вариант для любых празднеств с дресс-кодом black tie. Нежная птаха стала жар-птицей и, выпорхнув средь шумного бала, может «забыть» для ухажера атласный шарфик, пусть себе думает, какие узы тот сулит.

На Вике комбинация «Змейка» и свитер из альпаки MASHKARA, туфли ZARA

На Вике комбинация «Змейка» и свитер из альпаки MASHKARA, туфли ZARA

Даже если вы с восточным гороскопом не сверяетесь, согласитесь, встретить год во всем змеином заманчиво. Образ получился неробкий, сексуальный, но удобный (прекрасный зимний триумвират). В любой момент алые лодочки могут уплыть под елку, а свитер из альпаки вместо шарфа (NB: ультратрендовый стилистический прием) превратится в уютную накидку. Глубокий вырез не даст позабыть центральный лейтмотив происходящего.

На Вике твидовый костюм и винный лонгслив MASHKARA, cапоги Bottega Veneta

На Вике твидовый костюм и винный лонгслив MASHKARA, cапоги Bottega Veneta

Самый шик – выглядеть непринужденно и элегантно. Да, может быть, вы выращивали этот лук месяц, but who cares? Легкий нрав хозяйки вечера выдает необработанный край шерстяного пиджака со швами наружу – тренд этот с нами еще с 2023-го. Акценты: черри леди на губах, алый топ из трикотажа, который носят только с нескрываемым удовольствием. Вуаля – образ для упорядоченных шалостей в альпийском шале готов.

На Вике пижамно-выходной шелковый комплект с принтами восточных гравюр MASHKARA, туфли Saint Laurent

На Вике пижамно-выходной шелковый комплект с принтами восточных гравюр MASHKARA, туфли Saint Laurent

Памятуя, что 2024-й – год Дракона, который и после 31-го все еще будет в силе, нарядились в китайские шелка из Xiangyun. Технологии раскрашивания уникальные и старейшие (тысячелетние!): материал пропитывают картофельным соком и просушивают под солнцем. Повторить 30 раз. А узоры восточных гравюр наносят с помощью цифровой печати. Наряд с такой судьбой, конечно, особенная вещь и готовая тема для светского разговора во время выбора гарнира.

На Юле блуза и галстучек YALLO, юбка от шанхайского бренда Random Piece

На Юле блуза и галстучек YALLO, юбка от шанхайского бренда Random Piece

Одри с нами, приоделась в локальное и теперь вместо витрин Tiffany разглядывает аппетитные пралине в YALLO на Кожевенной. Фотограф ей: «Не трогай, это на Новый год!», но сам настроению журналистки рад, предвкушая игривые кадры. За парадность-торжественность отвечает тут блуза из ткани с эффектом «крэш» (хочется осязать и осязать!), за трендовое – алые черевички с винтажным лоском – точь-в-точь сатиновые Emme Parsons за 550 $ из фэшн-подборки британского Vogue (начинайте поиск своего Вакулы!). За умилительное – бант из галстучка в горох от YALLO.

На Юле топ японского бренда Vermo, вельветовые штаны YALLO

На Юле топ японского бренда Vermo, вельветовые штаны YALLO

Настроение: вояж-кураж. Поддерживаем ретросилуэты лодочек-каравелл топом японского бренда Vermo. Вся эта бирюзовая пушистость умеет дерзить и вообще не так проста – приглядитесь к выразительной пройме и воротничку стойке. Образ универсальный и всепраздничный – есть оливье вольготно, ничего не расстегнется: пояс раскованных вельветовых брюк на резинке.

На Юле хлопковая пижама YALLO, cвитер от сеульского бренда Paper Moon, сапоги UGG

На Юле хлопковая пижама YALLO, cвитер от сеульского бренда Paper Moon, сапоги UGG

Текст: Анна Горбунова
Фото: Анастасия Волкова

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