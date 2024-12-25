Одиллия в шелках, повелительница змей и дискогерл: новогодние луки от нижегородских брендов

Ваша ролевая модель в ночь икс «мнимая скромница»? Тогда присмотритесь к этому пиджачно-юбочному ансамблю от JS Sence. И интригу сохраните, и ножками нет-нет да и похвастаете. Аккуратнее с бриллиантами – им не должно пересверкать блестящие митенки. Кстати, образ универсальный – фатиновую юбку и пиджак с акцентными рукавами можно носить порознь. Впрочем, разлучать их нет никакого желания – уж больно полюбился нам этот лук принцессы, которая и себя, и двор держит в строгости. А если вы уже коронованы – жакет надевайте прямо на голое тело, королеве не пристало стесняться глубокого декольте.