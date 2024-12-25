Одиллия в шелках, повелительница змей и дискогерл: новогодние луки от нижегородских брендов

Вырваться из пут декабрьских дедлайнов сложно – подарки купить нужно, одеться красиво необходимо. Последнее – задача стратегической важности! Журналисты диджитал-редакции «НН.Собака.ru» совершили обход локальных брендов и подобрали образы на все случаи новогодней ночи. Для усадебного бала, вечеринки в баре или вечера с домашними. В главных ролях: Аня, Вика, Юля, JS Sence, Mashkara и Yallo.
Больше белого, тотал вайт – он и в нижегородских салонах, и на августейших раутах всегда эффектен и свеж. По совету коллег из американского Elle на Новый год облачаемся в Vanilla Ice Girl, сливочно-восторженное послевкусие от которого неминуемо. Про золотые украшения не забудьте – какая богиня покидает свои эмпиреи без соответствующего обвеса? А для пущего вдохновения, например, разархивируйте греческую коллекцию Chanel 2017.
Ваша ролевая модель в ночь икс «мнимая скромница»? Тогда присмотритесь к этому пиджачно-юбочному ансамблю от JS Sence. И интригу сохраните, и ножками нет-нет да и похвастаете. Аккуратнее с бриллиантами – им не должно пересверкать блестящие митенки. Кстати, образ универсальный – фатиновую юбку и пиджак с акцентными рукавами можно носить порознь. Впрочем, разлучать их нет никакого желания – уж больно полюбился нам этот лук принцессы, которая и себя, и двор держит в строгости. А если вы уже коронованы – жакет надевайте прямо на голое тело, королеве не пристало стесняться глубокого декольте.
Наша Одиллия купается не в прудах, но в роскоши. Шелковая комбинация – почти неизбежный вариант для любых празднеств с дресс-кодом black tie. Нежная птаха стала жар-птицей и, выпорхнув средь шумного бала, может «забыть» для ухажера атласный шарфик, пусть себе думает, какие узы тот сулит.
Даже если вы с восточным гороскопом не сверяетесь, согласитесь, встретить год во всем змеином заманчиво. Образ получился неробкий, сексуальный, но удобный (прекрасный зимний триумвират). В любой момент алые лодочки могут уплыть под елку, а свитер из альпаки вместо шарфа (NB: ультратрендовый стилистический прием) превратится в уютную накидку. Глубокий вырез не даст позабыть центральный лейтмотив происходящего.
Самый шик – выглядеть непринужденно и элегантно. Да, может быть, вы выращивали этот лук месяц, but who cares? Легкий нрав хозяйки вечера выдает необработанный край шерстяного пиджака со швами наружу – тренд этот с нами еще с 2023-го. Акценты: черри леди на губах, алый топ из трикотажа, который носят только с нескрываемым удовольствием. Вуаля – образ для упорядоченных шалостей в альпийском шале готов.
Памятуя, что 2024-й – год Дракона, который и после 31-го все еще будет в силе, нарядились в китайские шелка из Xiangyun. Технологии раскрашивания уникальные и старейшие (тысячелетние!): материал пропитывают картофельным соком и просушивают под солнцем. Повторить 30 раз. А узоры восточных гравюр наносят с помощью цифровой печати. Наряд с такой судьбой, конечно, особенная вещь и готовая тема для светского разговора во время выбора гарнира.
Одри с нами, приоделась в локальное и теперь вместо витрин Tiffany разглядывает аппетитные пралине в YALLO на Кожевенной. Фотограф ей: «Не трогай, это на Новый год!», но сам настроению журналистки рад, предвкушая игривые кадры. За парадность-торжественность отвечает тут блуза из ткани с эффектом «крэш» (хочется осязать и осязать!), за трендовое – алые черевички с винтажным лоском – точь-в-точь сатиновые Emme Parsons за 550 $ из фэшн-подборки британского Vogue (начинайте поиск своего Вакулы!). За умилительное – бант из галстучка в горох от YALLO.
Настроение: вояж-кураж. Поддерживаем ретросилуэты лодочек-каравелл топом японского бренда Vermo. Вся эта бирюзовая пушистость умеет дерзить и вообще не так проста – приглядитесь к выразительной пройме и воротничку стойке. Образ универсальный и всепраздничный – есть оливье вольготно, ничего не расстегнется: пояс раскованных вельветовых брюк на резинке.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Анастасия Волкова
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