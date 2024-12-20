11 идей новогодних подарков на любой вкус и бюджет: от пары перчаток до гибридного авто

Самый сумасшедший месяц года: Новый год все ближе, суеты все больше, а подарки еще не куплены? Сделали традиционную подборку самых желанных, на наш взгляд, подарков от нижегородских творцов, производителей, магазинов, дилеров: выбирайте, что положить под елку.
Здоровье и энергия
Как вам такой «наряд снегурочки»: белый топ и леггинсы ELLE? В этом комплекте к модным тенденциям, качеству и комфорту добавляются еще и мотивация начать активную жизнь! Потому что это — коллекция спортивной одежды и аксессуаров для спорта бренда AITCH. Его автор (и, что немаловажно, сама спортсменка!) Любовь Штейн создала линию одежды, в которой не только удобно, но и хочется заниматься спортом. В канун Нового года подарочную упаковку бренда украшает авторский принт Golden Snake, вдохновленный символом 2025 года.
Роскошь и уют
За подарками с атмосферой итальянской роскоши — на ул. Варварскую, в Blumarine Home. У официального ритейлера локальных итальянских брендов (Blumarine home collection, Roberto Cavalli, Trussardi, Diesel, Borbonese, Carrara, Mirabello, Alviero Martini, Bitossi Home, CALEFFI, Versace) среди огромного выбора домашнего текстиля и премиальной посуды нас привлек вафельный халат-кимоно в актуальном теннисном стиле. Он, как и другие товары, в Нижнем прямиком из Италии, со всеми необходимыми сертификатами оригинальности и качества, в том числе маркировкой Честным знаком.
Удобство и стиль
Держи руки в тепле, а телефон в сумочке – это актуальные подарки от LANOTTI, бренда с итальянским качеством и нижегородской пропиской (дизайн создает Ольга Рыкунова). Среди элегантных сумок из натуральной кожи, стильных палантинов и других аксессуаров отдаем приоритет перчаткам с нитью TOUCH SCREEN на пальцах: позволяют пользоваться смартфонами на улице, не оголяя руки.
И не смогли пройти мимо одного премиум-варианта из натуральной кожи ягненка с подкладкой из шерсти: изделия сшиты по технологии Hight-Stregth, специально разработанной для бренда Lanotti — между пальцами есть дополнительная вставка из эластичного и нанотехнологичного материала, что положительно влияет на прочность и увеличивает носкость (на них тоже действует два года гарантии, которая подтверждает высокое качество и долговечность!).
Спокойствие и красота момента
Подарочный бокс из уходовых средств, с одной стороны, можно собрать самим. А можно — доверить это дело профи: проект «Душа моя!» (онлайн-магазин и офлайн-отдел при магазине «Дирижабль») создает подборки приятных мелочей так, что готовый к применению комплект для маленького зимнего ритуала наслаждения. Наш выбор — бокс «Тепло зимнего вечера»: принимаем ванну с натуральным мыло с ароматом пихты и кедра (потом его можно будет убрать в мешочек из натурального льна, который тоже входит в комплект), зажигаем свечу на кокосовом воске с ароматом сладостей, а затем пьем чай с праздничной конфетой-пралине со смесью специй «гарам масала» в молочном шоколаде, медитируя над метафорической картой-открыткой.
Скорость и статус
Под елку такой подарок целиком не положишь, но это не делает его менее желанным, – автомобиль в студию! Варианты для тех, у кого был по-настоящему масштабный год, но нет планов останавливаться на достигнутом: от динамичного компактного кроссовера GAC GS3 до гибридного кросс-купе AITO SERES M5 и инновационного флагмана Changan UNI-K. Ведь автомобиль — это не только средство передвижения, а новая степень свободы, новый статус и возможность осуществить мечты о поездках и путешествиях (быть может, даже прямиком в лето). Открывать новые горизонты под Новый год – особенно приятно!
Женственность и шик
Бренд дизайнера Ирины Морозовой работает с индивидуальными заказами на пошив и разработку изделий, воплощая фантазии в авторские изделия, а к Новому году IRA MOROZ совместно с художницей Кристиной Трубицыной выпустила коллекцию футболок, которые станут тематическим и ярким подарком, с символом наступающего 2025 года - шикарной яркой змеей. Считаем, это один из наиболее стильных вариантов задобрить хозяйку наступающего года и произвести впечатление на друзей.
Здоровье и профилактика
Еще один вариант воплотить традиционные пожелания «здоровья и счастья» в материю — подарить сертификат на медицинские услуги. Особенно если они могут быть индивидуализированы в зависимости от пожеланий получателя: от консультации врача до профилактических процедур или лечения. Вместе со стоматологией BeHappy! вспоминаем, что кружки, полотенца, ежедневники — это приятно (их здесь пациентам тоже дарят!), но сертификат — это ценная возможность встретить и провести Новый год с улыбкой.
Красота вне гендера
Лайт-версия предыдущего подарка — сертификат на преображение в салоне красоты. Например, в клинике LUNO нарядные карточки доступны в разных номиналах (можно и вписать свою сумму), в лимитированных сертификатах на услуги, а главное — в разных праздничных дизайнах, также есть индивидуальные сертификаты для мужчин.
Тепло и сказка
Снежное нежное кружево, пушистый теплый трикотаж и яркий принт – по-зимнему уютные и по-праздничному атмосферные авторские изделия бренда KSI KSI, трикотажа и текстильных изделий из премиум-материалов дизайнера Анастасии Новиковой. Наш выбор — свитшот из новой коллекции по мотивам «Алисы в стране чудес»: сказочное настроение на максималках.
Хорошая история и капля волшебства
Не будем повторять заученную с советских времен истину про лучший подарок, лучше обратим внимание на подарочные издания с настроением праздника (уже есть в «Дирижабле», но пока нет на сайте — совсем свежее поступление из издательств!): «Новогодняя сказка Волшебного леса» Лары Андерс — история о Сове Софийке и ее братике Фильке для маленьких читателей. Это книга с сюрпризом: внутри — красивые конверты с настоящими письмами, которые можно достать и прочитать! А «Новый год. От истории елочных игрушек до традиций разных стран» Юлии Комольцевой — это энциклопедия традиций и интересных фактов (подойдет для изучения даже взрослым, которые внутри еще немного дети!).
Уют дома
А бывает так: любишь свой дом настолько, что первым делом под Новый год ищешь подарки для него! Интерьерные подушки от салона Nesthome — это разговор с цветом и формой, который способен преобразить пространство. Роскошные ткани с интересными принтами — яркие акценты на диване и в жизни.
Текст: Марина Зинина, Светлана Горлина
Фото: предоставлены партнерами
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