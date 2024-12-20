11 идей новогодних подарков на любой вкус и бюджет: от пары перчаток до гибридного авто

Удобство и стиль

Держи руки в тепле, а телефон в сумочке – это актуальные подарки от LANOTTI, бренда с итальянским качеством и нижегородской пропиской (дизайн создает Ольга Рыкунова). Среди элегантных сумок из натуральной кожи, стильных палантинов и других аксессуаров отдаем приоритет перчаткам с нитью TOUCH SCREEN на пальцах: позволяют пользоваться смартфонами на улице, не оголяя руки.

И не смогли пройти мимо одного премиум-варианта из натуральной кожи ягненка с подкладкой из шерсти: изделия сшиты по технологии Hight-Stregth, специально разработанной для бренда Lanotti — между пальцами есть дополнительная вставка из эластичного и нанотехнологичного материала, что положительно влияет на прочность и увеличивает носкость (на них тоже действует два года гарантии, которая подтверждает высокое качество и долговечность!).