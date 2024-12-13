9 подарков на Новый год (от нижегородских брендов!), которые точно не захотят передаривать

Если в декабрьской кутерьме (редактор дочитал Брокгауза и Ефрона до буквы «К») мантры уже не помогают, точно помогут матры или окуривание жилища мхом и кораллом. Для теплоты ног (и задних тоже, если они все еще при вас) есть очень культурные носки – все в белом, как полагается. А, ну да, имеется также устричная керамика и сертификаты для трубадуров и менестрелей. Держите, составляли подарочную подборку как для себя!
Подарочный сертификат «Еда и культура»
Гастрономические подарки — обязательны. Тем более в Нижнем-то уж есть из чего выбрать, еще раз в этом убедились на последнем ЧГЕ. С сертификатом можно отправиться в любой из ресторанов-участников программы (все краши здесь: «Безухов», Moloko Чердак, Mukka, «Селедка и кофе», MITRICH, Fidel, Butch&Dutch АВЗД, ROZAS, Budapesht, «Чебурешная на Звезде»). Им, кстати, можно рассчитаться не только за блюда и напитки, но и, например, за организацию мероприятия в заведении.
Матры Евгении Гольцевой
Переосмысленная матрешка уже, считай, один из символов Нижнего. Вариантов матр не счесть: классические дизайнерские, зооматры и елочные матры-игрушки (вместо розовых пряников и шишек золотых)! Такой «привет» от Столицы закатов на новогоднем дереве, особенно хорош для ценителя совриска и всего дизайнерского.
Сертификат в творческую мастерскую «Тепло»
Тут и правда тепло. Атмосфера творчества. Зашли, и сразу захотелось тарелку из глины слепить, и кружку, и светильник на тот случай, если по ночам без света страшновато (а с таким светильником точно не будет, ну прямо оберег из сказок). Даже мастер-классы по созданию бенто-тортов и рисованию на пряниках есть – чтоб новогоднее настроение коснулось всех ваших сладеньких.
Запись песни от медиа-студии «Музыка НН» Евгения Афраймовича
Отдаем свой голос им! Тут знают, как подать его максимально эффектно! Записать песню-поздравление к Новому году, свадьбе или юбилею здесь — огромное удовольствие! Порадует и процесс, и результат! (С текстом и музыкой, конечно, тоже помогут!) А в просторном павильоне студии можно сразу снять яркий видеоклип!
Посуда из нижегородской студии «Wkruge ceramics»
Тут сразу почувствовали себя в своем круге, тех, кто ценит волнующий шик посудных шедевров от керамистов-маринистов. Обнаружены устричные фарфоровые и глиняные тарелки и соусники, тоже устричные. Все это будто подняли со дна морского для полного эстетического погружения нас.
Открытки с Нижним Новгородом от Дарьи Журавлевой
Художница Дарья Журавлева задала сама себе новогоднюю задачку — и успешно ее решила! Теперь в мастерской «Тепло» можно найти ее атмосферные открытки с нижегородскими локациями, героями и символами. Среди них, например, Максим Горький с елкой, купец Бугров, украшенный гирляндами, нежно-зимняя Покровка и даже портовый кран на Стрелке, конечно, в праздничном головном уборе. В общем, полная коллекция идиллических новогодних настроений с пропиской в любимом Нижнем.
Сертификат в арт-студию «Палитра»
Получается, решили разжечь палитру новогодних эмоций во всех творческих, кто ежегодно старается украсить свою любимую елку по-новому. Смысл ясен: хочешь хорошо — сделай сам. Например, игрушку из эпоксидной смолы. Нет, лучше целый набор украшений. Но с одними елочными игрушками уйти отсюда не получится – удержаться от создания подстаканника и сырной тарелки совершенно невозможно.
Ароматы для дома из «Молодости»
В преддверии Нового года на полках «Молодости» (именно той, которая на Рождественской) появился новый бренд со свечками и диффузорами – ароматами для уютнейшего дома. Тут и свечки с шафрановым кедром или кораллом и мхом, и диффузоры, лаконично создающие настроение, которое необходимо создать. Очень советуем приглядеться и прислушаться к нежно-клубничному «Беззаботный» и невесомому «Мечтательный», вот что-то, знаете, да, захотелось легкости.
Сувениры из «Заповедных кварталов»
Исторический и культурный квартальный презент, про нашу богатую историю и наследие. Образы славного прошлого есть на книжных закладках и открытках, бутылках и шопперах, но мы советуем в качестве подарка на главный зимний праздник не оставить без внимания носки – в снежные холода согреют ноги, душу и окультурят носителя.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: архив редакции
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