9 подарков на Новый год (от нижегородских брендов!), которые точно не захотят передаривать

Если в декабрьской кутерьме (редактор дочитал Брокгауза и Ефрона до буквы «К») мантры уже не помогают, точно помогут матры или окуривание жилища мхом и кораллом. Для теплоты ног (и задних тоже, если они все еще при вас) есть очень культурные носки – все в белом, как полагается. А, ну да, имеется также устричная керамика и сертификаты для трубадуров и менестрелей. Держите, составляли подарочную подборку как для себя!