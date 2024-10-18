Осенний вишлист: аксессуары уюта от нижегородских концепт-сторов

Нижний в эти дни пахнет янтарем, апельсином и медом, а иногда дюшесовыми воспоминаниями о летних каникулах, носит трендовую grandpa core куртку, возделывает персональные сады и лелеет личные рощи в банке. Наша голд коллекшн (по все еще доминирующему цвету сезона) вещиц для феноменально уютной осени.
Свечи из лавки аксессуаров «Пшено»
Чтобы вдохнуть пряный запах осенней листвы, не обязательно околевать вечером в «Швейцарии». Приобретаем свечу, зажигаем, и вуаля – дома уютно, на душе приятная меланхолия, галерея ломится от атмосферных кадров (#осень2024). У бренда «От мамы» (а название какое хорошее!) целая коллекция насыщенных ароматов для дома и экипажа – от ностальгических «Летних каникул» с дюшесом и овсяным печеньем до фирменного «Осеннего Нижнего» с янтарем, апельсином и медом.
Осенний набор от магазина подарков «Молодость» на Рождественской
Кем вы себя видите в этом октябре, азартным грибником или Беллой Хадид на парижской Неделе моды? Нет, это не тест в «Одноклассниках», а лишь попытка узнать ваш fall-стритстайл. Для тех и других «Молодость» собрала идеальный образ на каждый день осени. Основа лука – ультратеплая куртка из шерсти (такая только у вас и у вашего дедушки!), на голову – кепку из микровельвета (еще один тренд сезона), на плечо – сумку с любимым томиком стихов и термосом глинтвейна, для акцентов – серебряные серьги, перстень и алые, с приятным мухоморовым оттенком, носки. А за атмосферный шлейф октябрьского гуляки отвечают твердые духи с ароматом корицы.
Благовония из магазина «Душа моя»
Японский ритуал сжигания аромапалочек Кодо как бы подталкивает к трансформации родного жилища и нас самих в храм гармонии и покоя. Для кармы работает как профессиональный клининг и пахнет комплексным отрешением от всего бренного. На сайте выбор небольшой, лучше исследуйте ассортимент в офлайн-режиме – там разберетесь, в какое ольфакторное путешествие отправиться: в Индию с пушкарскими благовониями или в Южную Америку с пало санто.
Флорариум из оранжереи «Парник»
Осторожно, мимимишность подарка зашкаливает. Для всех уже скучающих по лету (мы с вами!) нашли идеальный вариант хобби – садоводство (а заодно и животноводство) на минималках. Не забывайте только поливать мох, чистить коряги и регулярно грумить вашего лосенка. Если не готовы к бутафорской живности в банке – присмотритесь к другим вечнозеленым капсулам.
Все для ванны из салона «Брызги воды»
Прописываем вам профилактические ванны с ароматными пенными бомбочками, успокаивающей лавандовой солью и романтично подрагивающими тенями на стенах от свечей-пионов. Когда устраивать себе это все, если не осенью?
Носки от Yallo
Yallo, как Александр Суворов, в первую очередь заботятся о том, чтоб ноги мы держали в тепле, для чего и собрали свою подарочную коробочку. Анпакинг! Набор – унисекс, цвета – восторг! Ярко-голубой, трендовый шоколадно-коричневый и глубокий синий. Помните про любимый трюк Владимира Познера? Надеваем любого градуса строгости костюм и тут же сбиваем его вызывающе крутыми носками, главное, чтоб в цвет вашего нынешнего миро- и самоощущения.
Фото: соц. сети брендов
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