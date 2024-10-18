Осенний вишлист: аксессуары уюта от нижегородских концепт-сторов

Кем вы себя видите в этом октябре, азартным грибником или Беллой Хадид на парижской Неделе моды? Нет, это не тест в «Одноклассниках», а лишь попытка узнать ваш fall-стритстайл. Для тех и других «Молодость» собрала идеальный образ на каждый день осени. Основа лука – ультратеплая куртка из шерсти (такая только у вас и у вашего дедушки!), на голову – кепку из микровельвета (еще один тренд сезона), на плечо – сумку с любимым томиком стихов и термосом глинтвейна, для акцентов – серебряные серьги, перстень и алые, с приятным мухоморовым оттенком, носки. А за атмосферный шлейф октябрьского гуляки отвечают твердые духи с ароматом корицы.