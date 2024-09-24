Осенний марафон

Со сменой сезона многоуважаемый шкаф настойчиво требует обновить свое содержимое, а значит, нас ждет забег по бутикам и бесконечный скроллинг маркетплейсов. «НН.Собака.ru» изучает коллекции нижегородских дизайнеров и составляет свой осенний виш-лист.
Mashkara: алый свитер
В багрец и золото одетые леса переспорить нелегко, но попробовать стоит. В ярко-красном свитере с широкими удлиненными рукавами из драгоценной шерсти альпака вы не потеряетесь даже на фоне фирменных нижегородских закатов. Дизайнер Карина Манжула советует носить его с алыми брюками в тон: монохромный тотал-лук гарантированно обеспечит вау-эффект.
Карина Манжула
Создатель бренда
Что такое нижегородский стиль?
Для меня нет такого понятия, стиль зависит не от места жительства, а от самоощущения человека.
Опишите стиль вашего бренда.
У нас одеваются «творцы» и «мудрецы»: мы про архитектурный минимализм, изящные формы, сложные цвета и принты со смыслом.
Feelatto: винтажный корсет
Порадуйте свою внутреннюю драма-куин чем-нибудь в стиле взбалмошной Марии-Антуанетты: корсет из винтажного хлопка с ручной росписью подойдет. Его баски как бы парят над бедрами и придают пышность формам. Ольга Филатова предлагает надевать его поверх объемных платьев и халатов, подчеркивая талию.
Ольга Филатова
Создатель бренда
Что такое нижегородский стиль?
Многообразие фактур и символов в одном образе. Разглядывая их на отдельно взятом прохожем, понимаешь, как филигранно переданы характер и история личности.
Опишите стиль своего бренда.
Мой стиль называют непосредственным, но на самом деле каждая деталь столько раз обдумана, зарисована, столько альтернатив отсеяно… Но я не против, что моя одежда выглядит как небрежное попадание в самое сердце.
KzD: панковский пиджак
Прежде чем создать этот пиджак, дизайнер Дима Казах изучал культуру панков Санкт-Петербурга. Передать их бунтарский дух ему удалось с помощью цепей, булавок, люверсов и шипов. Все это точно не заржавеет, пока есть люди, готовые с помощью одежды выражать свою внутреннюю свободу.
Дима Казах
Создатель бренда
Что такое нижегородский стиль?
Есть такое понятие – благородная старость, когда невозможно определить, сколько человеку лет. Стиль нижегородцев я бы определил как благородное взросление.
Опишите стиль своего бренда.
Свободный дух свободных людей.
Numero Nuovo: тренч с принтом
Бежевый тренч – абсолютный осенний маст, не сомневаемся, что такой у вас уже имеется, поэтому предлагаем обзавестись его оригинальным собратом. Черный плащ классического силуэта украшен забавными рисунками. Дизайнер Андрей Рыбинский считает его универсальным – он сочетается и с офисным костюмом, и с яркими аксессуарами, вроде серебряных сапог.
Андрей Рыбинский
Создатель бренда
Что такое нижегородский стиль?
Вещь для меня сложная и до сих пор не до конца понятная. Боюсь, я не смогу дать его точную характеристику.
Опишите стиль своего бренда.
Мне нравится делать и одежду в спортивном стиле с принтами, и кэжуал с элементами оверсайза или деконструктивизма, и коктейльные мерцающие платья с пайетками. Чего я точно не люблю – так это масс-маркет.
TIU: куртка рабочего
Самую актуальную верхнюю одежду сезона женская мода позаимствовала у мужчин. Но если рабочая куртка парней сохранила свою первозданную брутальность, то девушки могут украсить ее затейливым узором. Главное – оставить в неприкосновенности акцентный воротник, опознавательный знак культовой модели. Чтобы не устраивать битву принтов, дизайнер Юлия Тубольцева рекомендует носить такую куртку с однотонным низом.
Юлия Тубольцева
Создатель бренда
Что такое нижегородский стиль?
Наши девушки очень стильные, красивые, а судя по тому, как много у нас постоянных клиентов, еще и смелые – все хотят выделяться.
Опишите стиль своего бренда.
Мы создаем небанальные акцентные вещи, которые создают магнетический образ, притягивают взгляды окружающих, как магнит.
o’dushee: белая рубашка
Идеально скроенная белая сорочка давно считается базой любого гардероба, ее безупречной репутации не повредят никакие эксперименты, поэтому будьте смелее! Андрей Агапов украсил свою рубашку двухслойным «динамичным» принтом с несколько инфернальным названием Purgatory – «Чистилище». На просвет или при намокании раскрывается его глубина, которая символизирует «внутренний мир» рыцаря и девушки.
Андрей Агапов
Создатель бренда
Что такое нижегородский стиль?
Это стиль смелости и открытости креативных людей, высокоритмичный рост их творческих идей в перерождающемся городе.
Опишите стиль своего бренда.
Он в противостояния с тьмой и стремлении к свету. В каждом своем изделии я стараюсь раскрыть внутренние познания о духовном мире.
Dinosknit: балаклава из мохера
Балаклава была замечена на мировых подиумах еще лет пять назад, но в отличие от своего ближайшего родственника капора по-прежнему имеет славу инфант террибля в мире моды. Покупайте ее, только если намерены добавить в гардероб немного экстрима. Светлана Куликова предлагает вариант из трендового мохера, он не только сохранит тепло, но и станет акцентом образа.
Светлана Куликова
Создатель бренда
Что такое нижегородский стиль?
Три слова: бомонд, богема и закаты.
Опишите стиль своего бренда.
Мой стиль – вязать без правил.
The Clou: двусторонний бомбер
Вечная осенняя дилемма: кожа или замша? Замша или кожа? Татьяна Чернышева проявила женскую мудрость и предложила компромиссное решение – двустороннюю куртку. Своему бомберу она добавила ремень на заниженной талии, и незаменимая демисезонная классика сразу стала выглядеть свежее и оригинальнее.
Татьяна Чернышева
Создатель бренда
Что такое нижегородский стиль?
Я бы назвала его интеллигентным, гармоничным, без кричащих излишеств. Стиль города обуславливают его пейзажи: неспешные прогулки по набережным задают ритм мысли и способствуют более тонкому восприятию красоты.
Опишите стиль своего бренда.
Мы транслируем минималистскую эстетику и любим тонкие интересные акценты – используем их в элементах кроя, деталях отделки и сочетаниях фактур.
Текст: Сергей Костенко
Фото: предоставлены дизайнерами брендов
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