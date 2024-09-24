Осенний марафон

Создатель бренда

Что такое нижегородский стиль?

Для меня нет такого понятия, стиль зависит не от места жительства, а от самоощущения человека.

Опишите стиль вашего бренда.

У нас одеваются «творцы» и «мудрецы»: мы про архитектурный минимализм, изящные формы, сложные цвета и принты со смыслом.