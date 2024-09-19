«В море мужского стритвира не хватает хорошего дизайна»: The Clou представил первую мужскую коллекцию

Татьяна Чернышева, основатель бренда: «Мысли в этом направлении были уже давно, к активным действиям подтолкнуло то, что первые посылки из весенне-летней коллекции мы отправляли именно мужчинам: им понравились серые бомберы и желтые поло. Мой знакомый стилист Кирилл Глызов, который часто берет наши вещи на съемки и является нашим клиентом, сказал: "Очень надо!". И поделился болью, что в море мужского стритвира не хватает хорошего дизайна с качественным исполнением и составом»

При разработке лекал унисек-моделей The Clou использовали методику проектирования для мужской типовой фигуры и мужские размерные признаки, для чего дизайнеры провели серию примерок на разных мужчинах.

Наше интервью с Татьяной Чернышевой о роли личности в образе и происхождении бренда здесь