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«В море мужского стритвира не хватает хорошего дизайна»: The Clou представил первую мужскую коллекцию

В осенне-зимнем дропе бренда из Нижнего 16 моделей: от брючных костюмов из кашемира до зимних пальто-трансформеров. Главный ориентир по-прежнему на минимализм и комфорт.

Помимо гендерной вариативности теперь еще и функциональная: например, пальто разбирается на куртку, жилет и накидку, а бомбер стал более универсальным – его можно носить на обе стороны.

Татьяна Чернышева, основатель бренда: «Мысли в этом направлении были уже давно, к активным действиям подтолкнуло то, что первые посылки из весенне-летней коллекции мы отправляли именно мужчинам: им понравились серые бомберы и желтые поло. Мой знакомый стилист Кирилл Глызов, который часто берет наши вещи на съемки и является нашим клиентом, сказал: "Очень надо!". И поделился болью, что в море мужского стритвира не хватает хорошего дизайна с качественным исполнением и составом»

При разработке лекал унисек-моделей The Clou использовали методику проектирования для мужской типовой фигуры и мужские размерные признаки, для чего дизайнеры провели серию примерок на разных мужчинах.

Наше интервью с Татьяной Чернышевой о роли личности в образе и происхождении бренда здесь 

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