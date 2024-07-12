Мерч дня: летняя коллекция «Заповедных кварталов» и дизайнеров Вышки

Футболка «Субъект культурного наследия», набор для чаепития, пледы с наличниками, пины с архитектурными деталями. Вещи о символах и смыслах исторического пространства квартала церкви Трех Святителей .
Коллекция создана в дизайн-лаборатории «Вне времени» «Заповедными кварталами» в коллаборации со студентами второго курса нижегородской Школы дизайна НИУ ВШЭ.
В итоге получилось три дизайн-концепта: «Лица в кварталах», «Через портал истории», «Символы резных элементов», которые объединяет идея добрососедства и бережного отношения к наследию города.
Проект «Вне времени» — продолжение сотрудничества «Заповедных кварталов» и Вышки, которое началось еще в 2022. В дропе также лонгсливы, шопперы, стикерпаки и не только, подробнее о проекте и коллекции здесь.
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