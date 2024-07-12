18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Мерч дня: летняя коллекция «Заповедных кварталов» и дизайнеров Вышки

Футболка «Субъект культурного наследия», набор для чаепития, пледы с наличниками, пины с архитектурными деталями. Вещи о символах и смыслах исторического пространства квартала церкви Трех Святителей . 
 

Коллекция создана в дизайн-лаборатории «Вне времени» «Заповедными кварталами» в коллаборации со студентами второго курса нижегородской Школы дизайна НИУ ВШЭ. 
В итоге получилось три дизайн-концепта: «Лица в кварталах», «Через портал истории», «Символы резных элементов», которые объединяет идея добрососедства и бережного отношения к наследию города.

Проект «Вне времени» — продолжение сотрудничества «Заповедных кварталов» и Вышки, которое началось еще в 2022. В дропе также лонгсливы, шопперы, стикерпаки и не только, подробнее о проекте и коллекции здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: