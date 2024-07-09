Летний шопинг: нижегородский мастхэв

Жилет в этом сезоне переживает второе рождение: теперь его носят далеко не только с костюмами и не только в офисы. Дизайнер Tiu Юлия Тубольцева предлагает жилеты из различных тканей — от плотного хлопка до легких жатых натуральных тканей, и самые разные по фасону — как удлиненные, так и короткие, с акцентной линией плеча.

Для нашей подборки мы выбрали жилет TIU из денима нежного персикового цвета — в таком уместно появиться не только на деловой встрече (миксуйте с блузами, топами и футболками), но и на свидании (да, на голое тело!).

Приобрести жилет можно онлайн или офлайн, шоурум находится в историческом здании Нижполиграфа на Варварской. Коллекции у бренда лимитированные, но при наличии ткани эту модель нужного размера сошьют на заказ.