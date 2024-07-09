Летний шопинг: нижегородский мастхэв

Гардероб — не только метасообщение миру о нашей индивидуальности, но и разговор с самим собой: «кто я и откуда?» Если в ответах, то есть в повседневных луках вам не хватает локальной нотки — эта подборка для вас!
«НН.Собака.ru» не может молча смотреть на то, как в Нижнем появляется все больше интересных брендов, которые создают действительно самобытные вещи. Ценим их за оригинальный подход, высокое качество и приверженность местной культуре. Выбрали кое-что интересное из последних коллекций, актуальное этим летом (и еще несколько лет спустя — эти вещи точно готовы послужить не один сезон!).
Жилет от TIU
Жилет в этом сезоне переживает второе рождение: теперь его носят далеко не только с костюмами и не только в офисы. Дизайнер Tiu Юлия Тубольцева предлагает жилеты из различных тканей — от плотного хлопка до легких жатых натуральных тканей, и самые разные по фасону — как удлиненные, так и короткие, с акцентной линией плеча.
Для нашей подборки мы выбрали жилет TIU из денима нежного персикового цвета — в таком уместно появиться не только на деловой встрече (миксуйте с блузами, топами и футболками), но и на свидании (да, на голое тело!).
Приобрести жилет можно онлайн или офлайн, шоурум находится в историческом здании Нижполиграфа на Варварской. Коллекции у бренда лимитированные, но при наличии ткани эту модель нужного размера сошьют на заказ.
Рубашка «Орхидея» от Felamen
Расслабленные силуэты и деликатные детали из натурального шелка с авторским принтом — приметы летней коллекции бренда Felamen. Обратите внимание на эту укороченную рубашку из хлопка с легким сатиновым блеском и спущенным плечом: ее легко вписать и в городской, и в курортный гардероб. Сочетайте с джинсами, шортами, юбками, дополняйте аксессуарами — орхидея добавит свежую нотку в образ. В то же время, эта модель самодостаточна, чтобы стать ярким акцентом любого лука. А в таких карманах не грех и лето унести с собой!
Купить можно в интернет-магазине или шоуруме бренда на ул. Родионова, 20 (работает по предварительной записи).
Сумка от LANOTTI
Сумки нижегородского бренда LANOTTI придумывает дизайнер Ольга Рыкунова, учитывая потребности российских женщин, но изготавливают эти сумки на фабриках в Италии. В ДНК бренда — универсальность, натуральная кожа, богатая палитра цветов и самые трендовые формы. А еще бренд дает гарантию два года на свои изделия: попробуйте найти хотя бы еще одного настолько ответственного производителя!
Из свежей коллекции берем на заметку эту аккуратную модель с регулируемой по длине ручкой и дополнительным карманом на молнии внутри. Приобрести ее можно в бутиках бренда (они есть во всех в крупных ТЦ города) или на сайте. В эту сумку как раз без проблем поместится «летний прогулочный набор»: бутылка воды, смартфон, ключи, крем от солнца и небольшая косметичка.
Шелковое кимоно от Mashkara
У мастерской MASHKARA есть традиция каждый сезон создавать ткани с акварельными принтами — получаются уникальные вещи с особенной эстетикой. Но в проекте MASHKARA&GORKY бренд пошел еще дальше, углубившись в историю города: в основе узоров новой коллекции — орнамент обоев комнаты Акулины Ивановны Кашириной, бабушки Максима Горького.
Все, кто читал автобиографическую повесть писателя «Детство» или хотя бы раз бывал в Домике Каширина, помнит как эта легендарная женщина повлияла на нашего знаменитого земляка. Кимоно one size — не только элегантная вещь, но и дань уважения культурному наследию Нижнего Новгорода. Материал — 100% шелк.
Купить можно онлайн или в магазине бренда на ул. Нестерова, 22.
Чапан от Feel_Atto
Еще один интересный предмет гардероба, в котором считываются и преемственность культур, и союз ретро с современностью — уличный халат-чапан «Чайёрья» от бренда Feel_Atto нижегородского дизайнера и художника Ольги Филатовой. Винтажный советский хлопок в нем соседствует со вставками из расписного итальянского шелка. Льняная подкладка делает модель комфортной в носке летом: надевайте его, как платье или как длинный кардиган, поверх другой одежды.
Примерить и приобрести можно в бутике RUSSKIYE Central Market на Минина, 6, начиная с 17 июля или заказать онлайн на сайте feelatto.ru.
Юбка «Курочки» от Yallo
Yallo — одежда нижегородского дизайнера Оли Миклиной, придуманная для людей с чувством юмора и страстью к цвету (но и тут без ностальгии, на этот раз — по времене «детей цветов», не обошлось!). В новой коллекции бренд четко поймал моду на курочек: домашняя птица резко вошла в тренд примерно с того момента, как весной Дэвид Бэкхем, а за ним и другие известные актеры и блогеры засветили в соцсетях свои личные курятники.
Юбка с аппликацией есть в чёрном и белом цветах — сшита из плотного натурального материала, хлопок пополам со льном. Складка на подоле и карманы делают модель максимально удобной, а цветная аппликация (фирменная фишечка Yallo) — подходящей для самых разных стилизаций, от футболки с вьетнамками в жару до толстовки, свитера крупной вязки или мужского жакета, когда похолодает.
Приобрести можно на сайте или в офлайн-магазине бренда на ул. Кожевенной, 1.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: предоставлены брендами
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