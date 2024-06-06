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I miss my dog…

Нижегородский бренд одежды Called a Garment заколлабился со столичным баром UNDERDOG и выпустил лимитированную коллекцию базы — лонгсливы, футболки, свитшоты, худи. Визуал сложился из слоганов брендов Neighbourhood outfit dealer и I miss my dog и знакомит с их маскотами, кроликом и собакой.

Коллекция создавалась на протяжении года. Это уникальный запуск — повторять не планируют. В ней есть конструктивно несложные изделия на каждый день — лонгсливы, футболки, свитшоты и худи. А еще нетривиальные аксессуары — керамические миски, ланчбоксы и кепки.

Called a Garment и UNDERDOG — близкие по духу проекты, сотрудничество которых их команды предлагают воспринимать как само собой разумеющееся явление. Бренды объединились, чтобы познакомить комьюнити друг друга.

Фото: архивы брендов

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