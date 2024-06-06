Люксовая барахолка в «Твой бывший» собрала миллион рублей на благотворительность

В этом году на барахолке можно было найти много вещей из коллекции Беллы Ахмадулиной. Также свою одежду отдавала, например, Екатерина Чудакова, директор бюро «Мисс Нижний Новгород» и проекта «800 добрых дел», в том числе от Chanel и Valentino. Сумку от Valentino, кстати, купили за 25 тысяч рублей. В прошлом году благотворительная барахолка собрала около 600 тысяч рублей.



Екатерина Ферапонтова, руководитель фонда «Время РАСсвета»: «Эта акция наполнена двумя смыслами: экологичное потребление вещей и эффективная помощь тем, кто в ней нуждается. Ставшая уже традиционной барахолка каждый раз приобретает все большее количество участников, у нас даже появился свой хештег #ДобростильвТренде. Помогать можно по-разному, в данном случае – принося удовольствие себе и пользу детям».



Благотворительные акции проводят два раза в год – летом и в декабре. В этом году распродажа была приурочена ко Дню защиты детей.



Благотворительный фонд «Время РАСсвета» с 2018 года помогает в социализации и реабилитации детей с аутизмом. В его команде — логопеды, дефектологи, игротерапевты и другие. Они оказывают помощь бесплатно детям от 2 до 17 лет.