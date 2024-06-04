Футболки с матрами? Инклюзивный дроп «НН.Собака.ru»

Наша цель — собрать 1 миллион рублей для фонда «Время РАСсвета», который объединяет семьи, воспитывающих детей с РАС. Поэтому у футболок с матрами ограниченный тираж — всего 100 экземпляров, стоимость каждого — 10 тысяч рублей.

Матры придумала нижегородская художница и наш друг Евгения Гольцева. Куклы находятся в частных коллекциях небольшого круга ценителей. В редакционных же запасниках есть особые экземпляры – зооматры, в виде статуэток домашних питомцев. Именно они изображены на футболках, которые были изготовлены благодаря Андрею Черницыну, директору IT-компании Softbroker.