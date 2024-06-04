Футболки с матрами? Инклюзивный дроп «НН.Собака.ru»

Мультимедиа «НН.Собака.ru» запускает проект «Мода со смыслом» и представляет лимитированную серию футболок с матрами-собаками, созданными в результате нашей коллаборации с художником Евгенией Гольцевой*. Все средства от их продажи будут направлены на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра — в фонд «Время РАСсвета».
*Матра— деревянная кукла, родственная традиционным матрешкам
Наша цель — собрать 1 миллион рублей для фонда «Время РАСсвета», который объединяет семьи, воспитывающих детей с РАС. Поэтому у футболок с матрами ограниченный тираж — всего 100 экземпляров, стоимость каждого — 10 тысяч рублей.
Амбассадоры проекта: архитектор Станислав Горшунов, стилист Мария Мужжухина, продюсер Анна Боброва, руководитель проекта «800 добрых дел» Екатерина Чудакова, директор фонда «Время РАСсвета» Екатерина Ферапонтова, директор по фотографии и коммерческий директор «НН.Собака.ru» Юлия Зудилина и Мария Чернова, художница Евгения Гольцева и директор компании Softbroker Андрей Черницын.
Фото: Мария Пушкова
Стиль: Мария Мужжухина
Комментарии (0)