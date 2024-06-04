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Футболки с матрами? Инклюзивный дроп «НН.Собака.ru»

Мультимедиа «НН.Собака.ru» запускает проект «Мода со смыслом» и представляет лимитированную серию футболок с матрами-собаками, созданными в результате нашей коллаборации с художником Евгенией Гольцевой*. Все средства от их продажи будут направлены на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра — в фонд «Время РАСсвета»

*Матра— деревянная кукла, родственная традиционным матрешкам

Наша цель — собрать 1 миллион рублей для фонда «Время РАСсвета», который объединяет семьи, воспитывающих детей с РАС. Поэтому у футболок с матрами ограниченный тираж — всего 100 экземпляров, стоимость каждого — 10 тысяч рублей.

Матры придумала нижегородская художница и наш друг Евгения Гольцева. Куклы находятся в частных коллекциях небольшого круга ценителей. В редакционных же запасниках есть особые экземпляры – зооматры, в виде статуэток домашних питомцев. Именно они изображены на футболках, которые были изготовлены благодаря Андрею Черницыну, директору IT-компании Softbroker.  
Евгения Гольцева

Евгения Гольцева

Станислав Горшунов

Станислав Горшунов

Екатерина Чудакова

Екатерина Чудакова

Екатерина Ферапонтова

Екатерина Ферапонтова

Анна Боброва

Анна Боброва

Мария Мужжухина

Мария Мужжухина

Мария Чернова

Мария Чернова

Александр Тустановский

Александр Тустановский

Юлия Зудилина

Юлия Зудилина

Амбассадоры проекта: архитектор Станислав Горшунов, стилист Мария Мужжухина, продюсер Анна Боброва, руководитель проекта «800 добрых дел» Екатерина Чудакова, директор фонда «Время РАСсвета» Екатерина Ферапонтова, директор по фотографии и коммерческий директор «НН.Собака.ru» Юлия Зудилина и Мария Чернова, художница Евгения Гольцева и директор компании Softbroker Андрей Черницын.

Фото: Мария Пушкова 
Стиль: Мария Мужжухина

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