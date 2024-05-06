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В жизни всегда есть место Горькому. Фэшн-находка: ткань с принтом обоев бабушки писателя

Нижегородский бренд MASHKARA представил коллекцию тканей MASHAKARA&GORKY с акварельным принтом по мотивам обоев из комнаты Акулины Ивановны Кашириной, бабушки Максима Горького.

Карина Манжула, дизайнер MASHKARA, рассказывает, что идея дропа возникла случайно, во время похода в музей «Домик Каширина». На тканях контрастные оттенки, замысловатые марокканские орнаменты и россыпь ягодных гроздьев в эстетике бренда. 

Акулина Ивановна была одним из важнейших людей в жизни Горького и ключевым персонажем его «Детства»: «До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком».

Одежда с историческим принтом появится в июне на сайте и в оффлайн-магазине MASHKARA.

Текст: Анастасия Шаркова
Фото: архив бренда

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