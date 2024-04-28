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INNA MÛRIER: ваш личный портал в Монако

Княжество Монако давно ассоциируется не только с невероятными видами, роскошью и богатством, но и с голливудской актрисой, иконой моды и по совместительству княгиней Грейс Келли, чьи образы хочется повторять по сей день. Недавно в России открылся минифэшн-портал в княжество в виде бренда женской одежды INNA MÛRIER.

Основательница бренда решила соединить неугасаемый дух Монако и атмосферу яркой вечерней Москвы — в результате получился уникальный тандем стиля и утонченности.

MÛRIER (Мюрьé) дословно с французского означает «шелковица». Главным материалом коллекций бренда является шелк — воплощение качества, легкости, комфорта и роскоши. Визитная карточка бренда — брючные костюмы в стиле кимоно, с фантазийными и анималистичными принтами. Такие комплекты — отличные спутники в путешествиях, а при желании их легко можно превратить в вечерний образ.

Главный слоган бренда INNA MÛRIER — для красоты и сияния не нужен повод, достаточно лишь нового дня.

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ИП Нагайкина Инна Николаевна, ОГРНИП 322774600143580
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Текст: Валентина Переведенцева
Фото: архив героя

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