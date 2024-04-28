INNA MÛRIER: ваш личный портал в Монако

Основательница бренда решила соединить неугасаемый дух Монако и атмосферу яркой вечерней Москвы — в результате получился уникальный тандем стиля и утонченности.

MÛRIER (Мюрьé) дословно с французского означает «шелковица». Главным материалом коллекций бренда является шелк — воплощение качества, легкости, комфорта и роскоши. Визитная карточка бренда — брючные костюмы в стиле кимоно, с фантазийными и анималистичными принтами. Такие комплекты — отличные спутники в путешествиях, а при желании их легко можно превратить в вечерний образ.

Главный слоган бренда INNA MÛRIER — для красоты и сияния не нужен повод, достаточно лишь нового дня.