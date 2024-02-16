Жизненная майка со Смешариками, женские брюки неожиданной судьбы, авторская сумка из Узбекистана. Новая порция луков с улиц Нижнего

Илья Кондрашов: «У меня не очень большой выбор одежды. Для такой погоды есть еще отцовский пуховик».

Мария Мужжухина, стилист: «Классно использовал многослойность. Плащ покорил меня – только очень сильно не по сезону. Лук максимально весенний, наверное, люди уже начинают потихоньку готовиться к теплу».