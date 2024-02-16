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Жизненная майка со Смешариками, женские брюки неожиданной судьбы, авторская сумка из Узбекистана. Новая порция луков с улиц Нижнего

Гуляем по торговому центру «Небо» и его окрестностям вместе со стилистом Марией Мужжухиной, ловим самых стильных и разбираем их образы. Удивляемся необычным цветовым решениям, измеряем оверсайз и бежим раскрашивать плащи.

На Марии: джинсы из шоурума, кардиган Befree, рубашка винтажная, шуба H&M, ботинки Zara, сумка Balenciaga (винтаж), шарф из секонд-хенда

На Марии: джинсы из шоурума, кардиган Befree, рубашка винтажная, шуба H&M, ботинки Zara, сумка Balenciaga (винтаж), шарф из секонд-хенда

Мария Мужжухина, стилист: «Купила новые джинсы – решила их не скрывать. Чтобы подольше сохранить целостность штанов (они очень длинные у меня!), я использовала декоративный элемент – булавку. Рекомендую взять на заметку: если длинные штаны, то это можно обыграть таким способом. Получился теплый и актуальный аутфит».

На Илье: брюки из женского магазина, пальто Befree, рубашка из секонд-хенда, кольца Sunlight

На Илье: брюки из женского магазина, пальто Befree, рубашка из секонд-хенда, кольца Sunlight

Илья Плеханов: «Мой любимый лук. Всегда в нем, когда холодно»

Мария Мужжухина, стилист: «Молодец. Классно, что мужчины не боятся одеваться в женском отделе, с виду, кстати, непонятно, что это оттуда. Хорошо работает с деталями. Единственное, я бы добавила головной убор, а так — все хорошо. Стиль и мода требует жертв: сегодня минус 25, а он в одной рубашке и расстегнутом пальто».

На Ксении: шарф Zarina, чепчик Zarina, штаны Zarina, сумка Befree, перчатки H&M, ботинки H&M, свитер H&M, пальто No Name, очки No Name, украшение

На Ксении: шарф Zarina, чепчик Zarina, штаны Zarina, сумка Befree, перчатки H&M, ботинки H&M, свитер H&M, пальто No Name, очки No Name, украшение ручной работы

Ксения Мусина: «Сегодня на «деловом», и надо быть на высоте».

Мария Мужжухина, стилист: «Под пальто есть свитер с прорезями в рукавах для больших пальцев — необычно и притягивает взгляд. Наконец-то мы нашли человека с головным убором. Капор хорошо перекликается по цвету со свитером. У джинсов классный модный крой. Хорошо сочетается серый с акцентной бордовой сумкой. В итоге получилось выдержанно и благородно».

На Илье: свитшот ТВОЕ, футболка ТВОЕ, кепка No Name, плащ раскрасил нижегородский художник Kseor

На Илье: свитшот ТВОЕ, футболка ТВОЕ, кепка No Name, плащ раскрасил нижегородский художник Kseor

Илья Кондрашов: «У меня не очень большой выбор одежды. Для такой погоды есть еще отцовский пуховик».

Мария Мужжухина, стилист: «Классно использовал многослойность. Плащ покорил меня – только очень сильно не по сезону. Лук максимально весенний, наверное, люди уже начинают потихоньку готовиться к теплу».

На Марине: колготки No Name, сумка No Name, куртка из секонд-хенда, свитер No Name

На Марине: колготки No Name, сумка No Name, куртка из секонд-хенда, свитер No Name

Марина Лукина: «Я люблю дурацкую одежду, все время хожу в чем-то странном. Очень люблю контрастное и цветастое, чтобы можно было на чем-то заострить внимание».

Мария Мужжухина, стилист: «Любит играть с цветами — это «пять»! Сочетание серого с синим – бомба. Мало кто на такое решается. Обычно серый сочетают с бордовым и красным, с синим – гораздо реже. Возьму себе на заметку».

На Татьяне: пуховик No Name, джинсы No Name, ботинки UGG

На Татьяне: пуховик No Name, джинсы No Name, ботинки UGG

Татьяна Мамлеева: «Я работаю в администрации и ношу строгие костюмы, и когда есть свободное время – хочется такого свободного стиля».

Мария Мужжухина, стилист: «Огнище! Здорово, что использует в гардеробе розовый цвет, что редкость. Отлично, что не боится использовать молодежные элементы с актуальным фасоном».

На Марии: сумка ручной работы, футболка Befree, очки Marc Jacobs, пальто Снежная королева

На Марии: сумка ручной работы, футболка Befree, очки Marc Jacobs, пальто Снежная королева

Мария Сурикова: «Любимая майка со Смешариками, очень жизненная. Сумку сделала моя подруга из Узбекистана. Так приятно, что вы ко мне подошли, потому что я сегодня специально наряжалась».

Мария Мужжухина, стилист: «Мне очень понравилась сумка. Здорово, что не побоялась соединить принт сумки с узором пальто – достаточно сложный синтез, но ее типаж выдерживает такое соединение. Опять же – не хватает головного убора».

На Елене: сумка Balenciaga, куртка Lamoda, шапка No Name, свитер Befree

На Елене: сумка Balenciaga, куртка Lamoda, шапка No Name, свитер Befree

Елена Куликова: «Сегодня в новой куртке – надо выгуливать».

Мария Мужжухина, стилист: «Мне понравилось, что она использует молодежные элементы в своем образе, в том числе оверсайз-пуховик очень сочного оттенка. Весь лук актуален и свеж».

Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова

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