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Новогодний своп в парке «Швейцария»

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9 декабря в «Экоториуме» в парке «Швейцария» пройдет новогодние своп. Каждый участник получит на входе по пять жетонов, которые можно обменять на пять вещей.

 

Что можно будет принести:

  • новогодние украшения и елочные игрушки
  • детские карнавальные костюмы и маски
  • праздничная бижутерия и аксессуары (маски, колье, сумки и боа)

На этом свопе будут действовать следующие правила:

  • на своп можно приносить вещи только по объявленной тематике и в хорошем состоянии;
  • отдать вещи можно только на стол приема, где организаторы их отсматривают на соответствие тематике и отсутствие повреждений /сколов;
  • организаторы самостоятельно разносят принесенные вещи по столам для обмена.

Суббота, 9 декабря (15:00 - 17:00).

Экоториум, парк Швейцария, ост. Батумская, второй павильон налево от входа в парк
  

 


 

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Фото: unsplash

 

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