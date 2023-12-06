Новогодний своп в парке «Швейцария»

9 декабря в «Экоториуме» в парке «Швейцария» пройдет новогодние своп. Каждый участник получит на входе по пять жетонов, которые можно обменять на пять вещей.
Что можно будет принести:
- новогодние украшения и елочные игрушки
- детские карнавальные костюмы и маски
- праздничная бижутерия и аксессуары (маски, колье, сумки и боа)
На этом свопе будут действовать следующие правила:
- на своп можно приносить вещи только по объявленной тематике и в хорошем состоянии;
- отдать вещи можно только на стол приема, где организаторы их отсматривают на соответствие тематике и отсутствие повреждений /сколов;
- организаторы самостоятельно разносят принесенные вещи по столам для обмена.
Суббота, 9 декабря (15:00 - 17:00).
Экоториум, парк Швейцария, ост. Батумская, второй павильон налево от входа в парк
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)