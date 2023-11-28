Бутик Нелли Крук в Доме архитектора

С 27 по 30 ноября в Доме Архитектора будет работать бутик авторской одежды нижегородского дизайнера Нелли Крук. Можно будет увидеть фэшн-коллекцию, вдохновленную изменениями, которые претерпевает современная культура.
Посредством многослойных образов, созданных из натуральных тканей премиального качества, Нелли Крук расскажет изысканную историю про стиль с нотами эпатажа.
Напомним, 24 ноября в Доме Архитектора прошло закрытое арт+фэшн мероприятие «Метамодерн. Синергия искусств — мода и живопись».
Художник, член международного союза дизайнеров Анна Глагольева представила свою персональную выставку, объединенную общей концепцией — ревербации Евы. Она показывает жизненный путь главной героини сквозь многовековую историю и штампы времени.
Увидеть себя глазами фотографа можно здесь.
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Фото: Анастасия Волкова
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