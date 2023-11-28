Бутик Нелли Крук в Доме архитектора

Посредством многослойных образов, созданных из натуральных тканей премиального качества, Нелли Крук расскажет изысканную историю про стиль с нотами эпатажа.

Напомним, 24 ноября в Доме Архитектора прошло закрытое арт+фэшн мероприятие «Метамодерн. Синергия искусств — мода и живопись».

Художник, член международного союза дизайнеров Анна Глагольева представила свою персональную выставку, объединенную общей концепцией — ревербации Евы. Она показывает жизненный путь главной героини сквозь многовековую историю и штампы времени.

Увидеть себя глазами фотографа можно здесь.

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Фото: Анастасия Волкова