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Рассказываем, как пройдет открытие нового магазина Cg+

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5 августа в парке Свердлова пройдет фестиваль в честь официального открытия нового магазина бренда Cg+.

 

А 3, 4 и 5 августа по улицам Нижнего будет кататься фургон с кофе во флисовом «худи» цвета фламинго. Ловите его, чтобы получить лимитированное украшение с бонусами к официальному открытию.

Следите за анонсами, и команда бренда расскажет, где и в какое время можно будет поймать фургон. Также совсем скоро поделятся программой феста.

Празднование с 15:00 в парке Свердлова.


 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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