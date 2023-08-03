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«Родина», KSI-KSI, Russkiye: нижегородские бренды собрали на одной онлайн-площадке

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На сайте креативных индустрий запустили онлайн-каталог локальных брендов одежды. В каталоге можно найти короткое описание и историю брендов, ссылки на соцсети, а также карты с адресами шоурумов.

 

Сейчас на сайте 23 нижегородских бренда: ВОЗДУХ, Дом моды L’Atelier, Павел Рябинин, Родина, Твой Бывший, Called a Garment, DAVYDOVA LINGERIE, Felamen, JS Sense, Katty G Lingerie, Kink, KSI KSI, LEGENDARY LINGERIE, MASHKARA, MASHU, Nelly Kruk, Numero Nuovo, OKSANA KOSAREVA, PARLE, RUSSKIYE, Select studio, tiu.brand, YALLO.

«Проделана очень важная и масштабная работа. Большинство локальных брендов не представлены централизованно в каких-то крупных мультибрендовых магазинах. Они рассредоточены по городу, а некоторые из них находятся не в центре. Поэтому жителям и туристам сложно узнать о них. Такие онлайн-гиды позволят брендам заявить о себе и привести гостей города в нетуристические, но классные городские локации. Надеюсь, этот локальный гид в дальнейшим выростет в какую-то более подробную навигацию по городу и соберет самых модных дизайнеров Нижнего на одной онлайн-площадке», — отмечает партнер FHAB Russia, организатор Fashion night в Нижнем Новгороде и продюсер съемок «НН.Собака.ru» Анна Боброва.

Каталог планируют расширять, на сайте появятся и другие нижегородские бренды. Для этого необходимо отправить заявку.

Ранее Анна Боброва объехала самые модные локации города, фотографии с которых не стыдно запостить во все соцсети, на EXEED TXL. Рассказываем, какие это локации и почему премиальный среднеразмерный внедорожник – отличный компаньон в погоне за контентом.


 

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Фото: unsplash

 

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