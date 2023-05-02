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Первый аналог Zara открылся в «Фантастике»

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Первый магазин бренда Maag открылся в нижегородском ТРЦ «Фантастика» 1 мая.Ранее компания Inditex объявила о приостановке работы в России, где у нее было 502 магазина. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса Daher Group.

 

В ближайшие дни в ТРЦ откроются и другие бренды, которые пришли на смену ушедшим. На месте вывесок Pull & Bear, Bershka и Stradivarius уже установлены новые — Dub, Ecru и Vilet.



 

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Фото: Manuel Esteban / Shutterstock.com

 

 

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