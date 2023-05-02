Первый аналог Zara открылся в «Фантастике»

Первый магазин бренда Maag открылся в нижегородском ТРЦ «Фантастика» 1 мая.Ранее компания Inditex объявила о приостановке работы в России, где у нее было 502 магазина. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса Daher Group.
В ближайшие дни в ТРЦ откроются и другие бренды, которые пришли на смену ушедшим. На месте вывесок Pull & Bear, Bershka и Stradivarius уже установлены новые — Dub, Ecru и Vilet.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Manuel Esteban / Shutterstock.com
Комментарии (0)