Коллаборация дня: нижегородские Loymina Group и модный EDEm

В основе съемки — восемь паттернов обоев и семь образов. Они полностью раскрывают истории брендов и их ДНК: ориентированность на семейные ценности, утонченность, внимание к деталям и экологичность.

Среди паттернов — изображения райских птиц и аистов, восточные орнаменты, стилизованные дамаски и панно, изображающее райский сад Эдем.

Образы съемки раскрывают все этапы становления и развития модного дома от первых венчальных платьев до коллекций Haute Couture для нью-йоркской Недели свадебной моды.

Нижегородская Loymina – крупнейшая фабрика обоев в России. При создании обоев используются только экологичное сырье, нейтральные для природы красители и покрытия.

Напомним, на одну летнюю ночь Нижний Новгород превратился в главную кутюрную площадку страны. Изысканный EDEM, легендарный CHAPURIN, новаторский RUBAN и уникальный David Gutman — эти бренды впервые собрались вместе в рамках проекта Русские. Fashion night. Все подробности здесь.



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Фото: архив организаторов



