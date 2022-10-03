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SHI-SHI запускает recycle

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Нижегородский бренд SHI-SHI запустил программу recycle. Покупательницы могут сдать пальто, купленное в бренде с 2016 по 2019 год, получить скидку на новое пальто или любую другую модель.

 

Команда бренда отмечает, что все возвращенные изделия пойдут на переработку, а затем их будут использовать в будущих upsycling коллекциях.

Подробнее о программе можно узнать здесь.

Интервью с основательницей нижегородского бренда SHI-SHI — Юлией Шинкаревой — о моде Нижнего и бизнесе в эпоху локдаунов здесь.



 

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