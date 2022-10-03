SHI-SHI запускает recycle

Команда бренда отмечает, что все возвращенные изделия пойдут на переработку, а затем их будут использовать в будущих upsycling коллекциях.

Подробнее о программе можно узнать здесь.

Интервью с основательницей нижегородского бренда SHI-SHI — Юлией Шинкаревой — о моде Нижнего и бизнесе в эпоху локдаунов здесь.







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