SHI-SHI запускает recycle

Нижегородский бренд SHI-SHI запустил программу recycle. Покупательницы могут сдать пальто, купленное в бренде с 2016 по 2019 год, получить скидку на новое пальто или любую другую модель.
Команда бренда отмечает, что все возвращенные изделия пойдут на переработку, а затем их будут использовать в будущих upsycling коллекциях.
Подробнее о программе можно узнать здесь.
Интервью с основательницей нижегородского бренда SHI-SHI — Юлией Шинкаревой — о моде Нижнего и бизнесе в эпоху локдаунов здесь.
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