Как выглядели нижегородки пару столетий назад? Массивный сарафан, кокошник и и много жемчуга!

16 июля в нижегородском Манеже откроется выставочный проект с длинным названием — «Сарафан. Шушпан. Одежа. Образы Нижегородского Поволжья в быту и традиционном праздничном костюме». Можно посмотреть на традиционные костюмы, украшения и кокошники.
Масштабная выставка в Манеже Нижегородского кремля откроется летом 2022 года.
Она посвящена традиционному костюму народов, проживающих на Волге и нижнему течению Оки. Величественный, массивный, объемный сарафан, расшитые золотом платки и епанички, головные уборы с жемчугом — вот характерные черты женских образов.
Так, северных нижегородок характерен темный силуэт, расширяющийся книзу благодаря косоклинному сарафану и платку. Прямая противоположность — костюм правобережья. Одежда более колоритная, разнообразная и пестрая.
Хотите узнать больше об уникальном своеобразии народного костюма Нижегородского Поволжья, приходите в Манеж.
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