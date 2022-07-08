Как выглядели нижегородки пару столетий назад? Массивный сарафан, кокошник и и много жемчуга!

Масштабная выставка в Манеже Нижегородского кремля откроется летом 2022 года.

Она посвящена традиционному костюму народов, проживающих на Волге и нижнему течению Оки. Величественный, массивный, объемный сарафан, расшитые золотом платки и епанички, головные уборы с жемчугом — вот характерные черты женских образов.

Так, северных нижегородок характерен темный силуэт, расширяющийся книзу благодаря косоклинному сарафану и платку. Прямая противоположность — костюм правобережья. Одежда более колоритная, разнообразная и пестрая.

Хотите узнать больше об уникальном своеобразии народного костюма Нижегородского Поволжья, приходите в Манеж.







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