Спортивная капсула от SHI-SHI: анималистичные принты и яркий цвет

Sport party— это новая капсула бренда SHI-SHI, которая создана для активного отдыха.
Дизайнеры бренда использовали в новых моделях ткань из 100% хлопка. Исключения составили модели верхней одежды. Они выполнены из водонепроницаемых тканей.
«Особое место в капсуле — аксессуары. Вместительная сумка из холщовой ткани с отделкой натуральной кожей и панама-монашка с широкими полями. Необычно. Спортивно. Удобно», — отмечает команда бренда.
Все модели уже можно подробно рассмотреть на сайте SHI-SHI в разделе NEW.
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