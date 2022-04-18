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Спортивная капсула от SHI-SHI: анималистичные принты и яркий цвет

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Sport party— это новая капсула бренда SHI-SHI, которая создана для активного отдыха.

 

Дизайнеры бренда использовали в новых моделях ткань из 100% хлопка. Исключения составили модели верхней одежды. Они выполнены из водонепроницаемых тканей.

«Особое место в капсуле — аксессуары. Вместительная сумка из холщовой ткани с отделкой натуральной кожей и панама-монашка с широкими полями. Необычно. Спортивно. Удобно», — отмечает команда бренда.

Все модели уже можно подробно рассмотреть на сайте SHI-SHI в разделе NEW.

 

 

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