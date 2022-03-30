В НГХМ пройдет показ моделей «Гений в юбке и ее эпоха»

2 апреля в рамках выставки «Гений в юбке и ее эпоха» пройдет презентация проектов участников открытого городского конкурса творческих проектов школьников.
Вдохновением для авторов проектов стали национальная самобытность нижегородских художественных промыслов и творчество Надежды Ламановой.
Какие коллекции представят:
- «а-ля-рус» в современной интерпретации;
- платья в стиле 20-х;
- пальто-рубаха прямого силуэта из сукна и драпа.
Коллекция «Городская усадьба» выполнена из хлопка, льна, шифона, шелка, хлопкового кружева. В коллекции используется ручная вышивка — «нижегородский гипюр» — геометрический орнамент, который не встречается в других регионах.
Показ моделей одежды пройдет 2 апреля в 16:00 по адресу: площадь Минина и Пожарского, 2/2.
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Фото: vdnh.ru
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