В НГХМ пройдет показ моделей «Гений в юбке и ее эпоха»

Вдохновением для авторов проектов стали национальная самобытность нижегородских художественных промыслов и творчество Надежды Ламановой.

Какие коллекции представят:

«а-ля-рус» в современной интерпретации;

платья в стиле 20-х;

пальто-рубаха прямого силуэта из сукна и драпа.

Коллекция «Городская усадьба» выполнена из хлопка, льна, шифона, шелка, хлопкового кружева. В коллекции используется ручная вышивка — «нижегородский гипюр» — геометрический орнамент, который не встречается в других регионах.

Показ моделей одежды пройдет 2 апреля в 16:00 по адресу: площадь Минина и Пожарского, 2/2.







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Фото: vdnh.ru