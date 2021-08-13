Лук со вкусом: что надеть на церемонию вручения ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»

18 августа все ближе, а времени подобрать модный лук все меньше. Но без паники – «НН.Собака.ru» в беде не бросит. Мы подобрали для вас самые вкусные новинки от нижегородских и мировых брендов, в которых любовь к моде идеально сочетается с любовью к еде.