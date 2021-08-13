Лук со вкусом: что надеть на церемонию вручения ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»

18 августа все ближе, а времени подобрать модный лук все меньше. Но без паники – «НН.Собака.ru» в беде не бросит. Мы подобрали для вас самые вкусные новинки от нижегородских и мировых брендов, в которых любовь к моде идеально сочетается с любовью к еде.
Блести-шурши в золотых шортах или серебристой блузе от итальянского бренда Beatrice. То ли конфета в блестящей обертке, то ли десерт из любимого ресторана, который решили взять домой – в любом случае, ассоциации с таким нарядом будут самыми сладкими.
Лучший аксессуар к этой блузе с устрицами от MASHKARA - бокал шампанского на тонкой ножке. А там уже и до Лазурного берега рукой подать! Слышите шум Средиземного моря? Нет? А вы приложите ухо к ракушке.
«Висит груша, нельзя скушать» – главная фуд-загадка из детства. Хотя, в случае с топом-бюстье от Śelect Studio, правильнее говорить не «висит», а «идеально сидит». Принт с прохладно-голубыми грушами намекнет окружающим, что за вашей ледяной красотой прячется по-настоящему нежная натура.
Смелые рыбки от ЯLLO не боятся быть выброшенными на берег, они знают секрет: если правильно подобрать образ, то не ты будешь исполнять желания, а обязательно найдется кто-то, кто исполнит твои.
Устали от жары и ждете осень? Предлагаем призвать золотую пору магией рябины. Заклинание простое: три раза произносите название бренда KSI KSI и надеваете кардиган с рябиной на спине. И все, сентябрьская прохлада становится ближе!
Планируете парный выход? Аппетитные брошки от HeyPluschik помогут создать идеальный образ. В конце-концов, что может быть романтичнее, чем во время вручения наград ресторанной премии шептать кому-то на ухо: «Мы созданы друг для друга, как креветка и лимончик»
Смело называйте обладателя такого свитера «редиской» – быть редиской от JW Anderson почетно. Вязаные овощи, кстати, открепляются, а значит, в зависимости от настроения, можно быть генералом-редиской, леди-редиской или вообще безредисочным.
Капустная маска на вечеринке? Легко, если это бандана от дерзкого бренда Doublet! Помогает соблюдать инкогнито и антиковидные нормы безопасности. Ощущение, что ты самый модный голубец на этом празднике жизни – бесценно.
текст: Анастасия Базилева
фото: открытые онлайн-источники
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