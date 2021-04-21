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В нижегородском особняке 19 века пройдет презентация коллекции «Время х»

Проект «Время х» — линия творческой одежды на каждый день с репродукцией картин современных художников. 23 апреля в особняке 19 века пройдет презентация коллекции.

 

Коллаборация дизайнера Нелли Крук и совладельцев галереи «Луна» Ксении Федосеевой-Царицынской и Марии Богдановой привлекла в проект художников — Илью Спиченкова, Никиту АРТ, Вахтанга Джаниашвили. Эти художники в своих работах затрагивают различные темы — экология среды и мышления, этническая идентичность и преломление реальности в иллюзорном мире.

«Основа коллекции — базовые элементы кэжуал стиля: футболки, свитшоты, худи. Модели в стиле оверсайз и унисекс упрощая форму и силуэт образа не только выводят на первый план комфорт, но концентрируют внимание на эстетике и смысле самого произведения», — отмечают дизайнеры.

 

23 апреля

Время: 18:30

Место: улица Красная Слобода, 9

 

В программе вечера:

  • интерактивный показ дизайнерской капсулы «Время х»
  • Выставка живописи и графики художников проекта
  • DJ и коктейли

 

 

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