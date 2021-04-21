Дизайнер из Нижнего Новгорода представит новую коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Новый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоится в phygital-формате. Программа Недели моды MBFW Russia будет совмещать физические мероприятия с прямыми трансляциями показов модных дизайнеров.

Коллекция «Нижний.Собрание сочинений» Ольги Рыхловой посвящена 800–летию города и 160–летней годовщине со рождения российского модельера Надежды Ламановой. В коллекции используются техники народных художественных промыслов, ручная роспись по ткани и полотна ручного ремизного ткачества.

«Все это мой Нижний Новгород, мое вдохновение. Про него моя коллекция «Нижний. Собрание сочинений». Я хочу, чтобы о моем городе знали во всем мире, и хочу, чтобы российская мода и дизайн развивались, устойчиво стоя на своих культурных традициях и опыте предков», — отмечает Ольга Парле.

В Нижнем Новгороде модный показ пройдет в оффлайн и онлайн формате.

Закрытый оффлайн показ пройдет 24 апреля в Доме Моды «Parle». Онлайн–трансляция показа — 24 апреля в 20:30.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.