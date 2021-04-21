Дизайнер из Нижнего Новгорода представит новую коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Новый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в phygital-формате. 24 апреля владелица Дома Моды «Parle» Ольга Рыхлова представит новую коллекцию — «Нижний. Собрание сочинений».
Новый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоится в phygital-формате. Программа Недели моды MBFW Russia будет совмещать физические мероприятия с прямыми трансляциями показов модных дизайнеров.
Коллекция «Нижний.Собрание сочинений» Ольги Рыхловой посвящена 800–летию города и 160–летней годовщине со рождения российского модельера Надежды Ламановой. В коллекции используются техники народных художественных промыслов, ручная роспись по ткани и полотна ручного ремизного ткачества.
«Все это мой Нижний Новгород, мое вдохновение. Про него моя коллекция «Нижний. Собрание сочинений». Я хочу, чтобы о моем городе знали во всем мире, и хочу, чтобы российская мода и дизайн развивались, устойчиво стоя на своих культурных традициях и опыте предков», — отмечает Ольга Парле.
В Нижнем Новгороде модный показ пройдет в оффлайн и онлайн формате.
Закрытый оффлайн показ пройдет 24 апреля в Доме Моды «Parle». Онлайн–трансляция показа — 24 апреля в 20:30.
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