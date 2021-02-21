В Нижнем Новгороде откроется выставка «Платье с историей»

26 февраля в Доме Сироткина откроется выставка «Платье с историей». Куратор проекта Екатерина Чудакова поделилась подробностями проведения мероприятия в Instagram.
Открытие выставки посетит историк моды Александр Васильев. Для экспозиции подготовили более 30 экспонатов, среди которых платья — Натальи Водяновой, Ирины Пеговой, Екатерины Вилковой, Оксаны Михеевой, Анны Чуриной и других талантливых женщин.
С 26 февраля по 8 марта
Место: Дом Сироткина (Верхневолжская набережная,3)
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