«Культура и мода могут говорить на одном языке»: хроника крупнейшего фэшн-шоу в Нижнем

Основатель бренда Select Studio

Нам очень близка идея объединить российские бренды на одной площадке и показать, насколько разнообразной, современной и самостоятельной может быть мода за пределами столицы. Показ подчеркнул ценность локального дизайна и дал возможность каждому бренду показать свой характер. При создании своих коллекций мы часто ищем вдохновение в архитектуре и цветах Нижнего Новгорода: мягкие песочные оттенки камня, графитовые крыши, волжская широта и старинные фасады. Это настроение мы стараемся перенести в наши вещи через лаконичность и чистоту форм.