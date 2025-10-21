Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Культура и мода могут говорить на одном языке»: хроника крупнейшего фэшн-шоу в Нижнем

На Нижегородской ярмарке Яндекс Маркет представил сто (!) образов из коллекций осень-зима 2025/26 от локальных, российских и мировых брендов. Собирали моделей (в том числе суперстар Vogue Ирину Куликову, актера Аслана Тсалатти и лауреата нашего «ТОП50» Алексея Пинаева) «самые модные стилисты-близнецы страны» Никита и Илья Хованские, за продюсирование отвечал режиссер и кастинг-директор Артем Кривда. Вспоминаем, как это было, и делимся лучшими кадрами!

Среди 62 (!) брендов сразу приметили своих да наших, Select Studio и Called a Garment, дальше – Rushev, Studio 29, Finn Flare, Zarina, а еще свежайшее от Mango, Calvin Klein Jeans и TOMMY HILFIGER. Публика экспонировала меха, а мы любовались происходящем на ранвее с четой Миногаровых-Горчилиных, Леной Перминовой и Марком Эйдельштейном, прикидывая, как и когда будем демонстрировать супер-мини-шорты и ультра-макси-сумки.

Илья и Никита Хованские

Стилисты 

Мы стремились показать, как культура и мода могут говорить на одном языке. Нижегородская ярмарка с её историей и энергетикой стала идеальным пространством для этого диалога и большим источником вдохновения. Потому что по-настоящему живой моду делает как раз соединение культурного кода и актуальных трендов. 

Лена Перминова

Мария Миногарова и Александр Горчилин

Марк Эйдельштейн

Наталья Коренченко

Лилия Ланская

Валери Лакруа

Камила Габайдулина

Мария Мужжухина

Дима Казах

Марьяна Осло

Полина Зиновьева

Алена Сударикова

Дарья Леушина

Основатель бренда Select Studio

Нам очень близка идея объединить российские бренды на одной площадке и показать, насколько разнообразной, современной и самостоятельной может быть мода за пределами столицы. Показ подчеркнул ценность локального дизайна и дал возможность каждому бренду показать свой характер. При создании своих коллекций мы часто ищем вдохновение в архитектуре и цветах Нижнего Новгорода: мягкие песочные оттенки камня, графитовые крыши, волжская широта и старинные фасады. Это настроение мы стараемся перенести в наши вещи через лаконичность и чистоту форм. 

Фото: Анастасия Волкова. 

