«Культура и мода могут говорить на одном языке»: хроника крупнейшего фэшн-шоу в Нижнем

На Нижегородской ярмарке Яндекс Маркет представил сто (!) образов из коллекций осень-зима 2025/26 от локальных, российских и мировых брендов. Собирали моделей (в том числе суперстар Vogue Ирину Куликову, актера Аслана Тсалатти и лауреата нашего «ТОП50» Алексея Пинаева) «самые модные стилисты-близнецы страны» Никита и Илья Хованские, за продюсирование отвечал режиссер и кастинг-директор Артем Кривда. Вспоминаем, как это было, и делимся лучшими кадрами!
Среди 62 (!) брендов сразу приметили своих да наших, Select Studio и Called a Garment, дальше – Rushev, Studio 29, Finn Flare, Zarina, а еще свежайшее от Mango, Calvin Klein Jeans и TOMMY HILFIGER. Публика экспонировала меха, а мы любовались происходящем на ранвее с четой Миногаровых-Горчилиных, Леной Перминовой и Марком Эйдельштейном, прикидывая, как и когда будем демонстрировать супер-мини-шорты и ультра-макси-сумки.
Илья и Никита Хованские
Стилисты
Мы стремились показать, как культура и мода могут говорить на одном языке. Нижегородская ярмарка с её историей и энергетикой стала идеальным пространством для этого диалога и большим источником вдохновения. Потому что по-настоящему живой моду делает как раз соединение культурного кода и актуальных трендов.
Дарья Леушина
Основатель бренда Select Studio
Нам очень близка идея объединить российские бренды на одной площадке и показать, насколько разнообразной, современной и самостоятельной может быть мода за пределами столицы. Показ подчеркнул ценность локального дизайна и дал возможность каждому бренду показать свой характер. При создании своих коллекций мы часто ищем вдохновение в архитектуре и цветах Нижнего Новгорода: мягкие песочные оттенки камня, графитовые крыши, волжская широта и старинные фасады. Это настроение мы стараемся перенести в наши вещи через лаконичность и чистоту форм.
Фото: Анастасия Волкова.
